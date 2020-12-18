Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:07

Ну що,І так, буду вести кілька варіантів розвитку подій - один з яких - реальний!1) Купуємо смарт 27м2 на котловані із здачею, через 1,5р(кінець весни 2022р.) за 450тис.грн. / 16тис. дол.[фіксуємо курс 28,00] (реальний варіант - детальніше на Львівській гілці2) Купуємо 2 смарти по 27м2 із здачею через 1,5р. за 450тис.грн / 16тис. дол. кожен, але підключаючи іпотеку(кредитне плече)Тобто, під заставу своєї квартири, беремо іпотеку на 2 смарти: 300Кгрн - перший внесок, а 600Кгрн беремо іпотечного кредиту під 15%річних з усіма комісіями включно - для простоти розрахунків.(чи може вже є нижчі реальні %%, бо я не встигаю це все проглядати? )А далі, по мірі розвитку подій і зміни цін, буду коментувати ці варіанти і через рік, можна думати, що конкретно робити в цих двох варіантах?Чи в варіанті #1 - перепродавати по переуступці, чи робити ремонт і здавати в оренду?Чи в варіанті #2:- перепродати 2 смарти по переуступці, гасити повністю іпотеку, а на решту - кайфувати/пікнічкувати?- перепродати 1 смарт по переуступці, погасити повністю іпотечний кредит, а в другому смарті зробити ремонт і бавитись в лендлорда?- тягнути іпотеку далі, а у двох смартах зробити ремонт і бавитись в лендлорда?Тож, далі буде цікавіше - не перемикайтесь! ©