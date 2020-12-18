Квесторе_поверніться написав:
Інтрига з подорожчанням і термінами здачі залишається.
Хтось юзає 3 річне депо в Руслана під 15% річних.
Долярек юзає 3 річний бетон за 450 000.
За скільки Долярек зможе продати свій бетон через 3 роки нічого більше не вкладаючи.
Це і покаже наскільки цей хтось гірший інвестор від Долярека.
Але ж Долярек ще доложить і зробить лялю і ще з більшою вигодою продасть.
в мене духідність депопортфеля дала цього року десь 5.5% в дулярах,
в гривнях Доярчика прохвіт буде однозначно, а в американських папірах, х.з., який буде курс через 3 роки Зе.
Ремонт майже завжди іде "в подарунок", іноді повністю, іноді частково.
Якщо перепродавати, то без ремонта.