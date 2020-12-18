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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:14
Квесторе_поверніться написав: flyman написав:
Доярчик взяв на всі.
Іпотека пішла на юх.
Тему можна закривати.
Інтрига з подорожчанням і термінами здачі залишається.
Хтось юзає 3 річне депо в Руслана під 15% річних.
Долярек юзає 3 річний бетон за 450 000.
За скільки Долярек зможе продати свій бетон через 3 роки нічого більше не вкладаючи.
Це і покаже наскільки цей хтось гірший інвестор від Долярека.
Але ж Долярек ще доложить і зробить лялю і ще з більшою вигодою продасть.
в мене духідність депопортфеля дала цього року десь 5.5% в дулярах,
в гривнях Доярчика прохвіт буде однозначно, а в американських папірах, х.з., який буде курс через 3 роки Зе.
Ремонт майже завжди іде "в подарунок", іноді повністю, іноді частково.
Якщо перепродавати, то без ремонта.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:22
flyman написав:
3) купити два суміжні смарти, з опціями:
- два перепродати продати
- один перепродати
- лишити розідільні (кожному чаду по кавалірці)
- лишити і об"єднати
А если отопление автономка можно установить котел в одном из смартов (но чтоб отапливал оба) при этом тот смарт что с котлом сдавать, тогда квартиранты будут платить не только за своё тепло но и вас согревать. 20 лет такой экономии и получите ещё один смарт.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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vitaliian
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:27
vitaliian написав: flyman написав:
3) купити два суміжні смарти, з опціями:
- два перепродати продати
- один перепродати
- лишити розідільні (кожному чаду по кавалірці)
- лишити і об"єднати
А если отопление автономка можно установить котел в одном из смартов (но чтоб отапливал оба) при этом тот смарт что с котлом сдавать, тогда квартиранты будут платить не только за своё тепло но и вас согревать. 20 лет такой экономии и получите ещё один смарт.
Можна ще грілки в кредит взяти ,буде гріти перший смарт. Всього за 10% річних. А потім доляри капатимуть на Миколая
Бонус за оформлення картки:
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1
Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:31
flyman написав:
а в американських папірах, х.з., який буде курс через 3 роки Зе.
Тому цифру 16000 американців теж памятаємо.
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Квесторе_поверніться
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Долярчик
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:52
Квесторе_поверніться написав: flyman написав:
Доярчик взяв на всі.
Іпотека пішла на юх.
Тему можна закривати.
Інтрига з подорожчанням і термінами здачі залишається.
Хтось юзає 3 річне депо в Руслана під 15% річних.
Долярек юзає 3 річний бетон за 450 000.
За скільки Долярек зможе продати свій бетон через 3 роки нічого більше не вкладаючи.
Це і покаже наскільки цей хтось гірший інвестор від Долярека.
Але ж Долярек ще доложить і зробить лялю і ще з більшою вигодою продасть.
Так ото ж - варіантів купа!
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:56
vitaliian написав:
А если отопление автономка
Там котельня на даху, а в смарт заведено труби і лічильник на тепло.
Але підозрюю, що навіть, при закритому крані перед лічильником - все одно, за обслуговування котельні щось будуть нараховувати.
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:58
Квесторе_поверніться написав: flyman написав:
а в американських папірах, х.з., який буде курс через 3 роки Зе.
Тому цифру 16000 американців теж памятаємо.
Тому я все і зафіксував!
>>> 450тис. грн
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>>> 16тис.дол. при курсі 28
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:19
Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав: flyman написав:
а в американських папірах, х.з., який буде курс через 3 роки Зе.
Тому цифру 16000 американців теж памятаємо.
Тому я все і зафіксував!
>>> 450тис. грн
або
>>> 16тис.дол. при курсі 28
Ну-ну
А фотку хитрого забудовника Рієл -виклав
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=228ce2afea3d45ec2135b54b704127d9]
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А в нього на Залізничній ціни від 750 000 при 100% оплаті до 870 при 10% оплаті+5*150000 поквартально+ вкладати потрібно зараз на рівні фундаменту і 5 кварталів платити...
Як не крути а виходить 0,8-0,9 млн+0,1 ремонт=1 млн однокімнатна....
Тому може виложиш координати квартирки за 450000 з площею більше 30м2, щоб тебе фантазером або брехунцем не вважали ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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