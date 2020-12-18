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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 08:49

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  budivelnik написав:А в нього на Залізничній ціни від 750 000 при 100% оплаті до 870 при 10% оплаті+5*150000

А які там площі?
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:35

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:Тому може виложиш координати квартирки за 450000 з площею більше 30м2, щоб тебе фантазером або брехунцем не вважали ?

Ти що вже, взагалі, тю-тю?
Старческий маразм?
ДЕ Я ПИСАВ, ЩО БІЛЬШЕ 30м2???
Я конкретно написав про смарт у 27м2!!!

Ти хоч не позорся в своїй некомпетентності, хоч ти маєш знати всі Львівські будови на зубок!

На Львівській гілці все розжовано!
Ріел Сіті!
Смарти там 25-26-27м2 і більші!

Позорно бути будівельником і не бути в темі будов і цін міста Лева!

То що, будівельник сидить тихенько - зрозумівши, що напоров дурниць?! :wink: :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:42

  Квесторе_поверніться написав:
  budivelnik написав:А в нього на Залізничній ціни від 750 000 при 100% оплаті до 870 при 10% оплаті+5*150000
А які там площі?
Однокімнатні - 35-42 м2
Тепер по долярчику
Долярчики думають що наймудріші. а тому приводять або ціну, або метраж і ніколи не пишуть так як я
метраж-ціна...
Тому 450 000 - це смарт по 23-27 м2 з терміном здачі середина 2022, в якому відсутня окрема кухня
Якщо долярчик хоче таке чудо здавати по 10 000 грн - то він навіть не фантазер- він кінчене брехло..
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 40414243
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