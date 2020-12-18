А які там площі?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 гру, 2020 08:49
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
А які там площі?
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Додано: Суб 19 гру, 2020 13:35
То що, будівельник сидить тихенько - зрозумівши, що напоров дурниць?!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:42
Однокімнатні - 35-42 м2
Тепер по долярчику
Долярчики думають що наймудріші. а тому приводять або ціну, або метраж і ніколи не пишуть так як я
метраж-ціна...
Тому 450 000 - це смарт по 23-27 м2 з терміном здачі середина 2022, в якому відсутня окрема кухня
Якщо долярчик хоче таке чудо здавати по 10 000 грн - то він навіть не фантазер- він кінчене брехло..
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:55
budivelnik
Сьогодні свято, але...
Ти що, тупарилий, чи як?
Я ж конкретно написав ЗРАЗУ ж, що смарт 27м2 за 450тис.грн.!
І здавати за 10 000грн - це ти сам придумав!
Я собі орієнтуюсь на +/- 5 000грн!
Може, першу здачу/перший рік вдасться здати за 6 000грн!
Тож не приписуй мені своїх старческих фантазій, а дивись широко на ринок цін і НОВИХ НОВОБУДІВ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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