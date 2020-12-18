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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 гру, 2020 08:49
budivelnik написав:
А в нього на Залізничній ціни від 750 000 при 100% оплаті до 870 при 10% оплаті+5*150000
А які там площі?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Суб 19 гру, 2020 13:42
Квесторе_поверніться написав: budivelnik написав:
А в нього на Залізничній ціни від 750 000 при 100% оплаті до 870 при 10% оплаті+5*150000
А які там площі?
Однокімнатні - 35-42 м2
Тепер по долярчику
метраж-ціна...
Тому 450 000 - це смарт по 23-27 м2 з терміном здачі середина 2022, в якому відсутня окрема кухня
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:49
Долярчик написав: Долярчик написав:
Ну що, товариство - "льод тронулса!"©
І зразу хочу сказати, що в шоці, як Флай, місяць тому, як пальцем в небо - точно попав в забудовника, а головне - в ЖК!!!
А, я ж то писав, що остаточне рішення по вибору ЖК, прийняв ще у вересні!
Тож, розпочинаю реаліті-шоу, але на іншій гілці! Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.)
Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)
Так, локація не айс, але й не дуже #дупасвіту!
Гірше, якщо б було десь аж під лісом на Левандівці, чи в Рясному1/2
А так, то до основної дороги не далеко(300м), де проїзджає багато маршруток, атб - теж не далеко.... - ну і сам комплекс, наче, має бути гарним!(підземний паркінг/садочок/комерція і інше) Та й який ще можна кращий бетон купити за ~ 2 Фонда? ;
)
Ну не в іпотеку ж лізти!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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