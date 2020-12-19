А які там площі?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 гру, 2020 08:49
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
А які там площі?
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Додано: Суб 19 гру, 2020 13:42
Однокімнатні - 35-42 м2
Тепер по долярчику
метраж-ціна...
Тому 450 000 - це смарт по 23-27 м2 з терміном здачі середина 2022, в якому відсутня окрема кухня
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 19 гру, 2020 16:49
Перекину це з Львівської гілки, щоб будівельник не тормозив!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 19 гру, 2020 17:30
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Знайшов чим хвалитися...Немає слів. Левандівка Здасти в аренду)) .Коли цього "орендаря" вже заберуть з форуму,бо спам і пустослів"я всюди. Попереджаю любителя B2B,що твій Ріел на ладан дихає...
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Додано: Суб 19 гру, 2020 17:58
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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