А які там площі?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 гру, 2020 08:49
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
А які там площі?
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Додано: Суб 19 гру, 2020 13:42
Однокімнатні - 35-42 м2
Тепер по долярчику
метраж-ціна...
Тому 450 000 - це смарт по 23-27 м2 з терміном здачі середина 2022, в якому відсутня окрема кухня
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 19 гру, 2020 16:49
Перекину це з Львівської гілки, щоб будівельник не тормозив!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 19 гру, 2020 17:30
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Знайшов чим хвалитися...Немає слів. Левандівка Здасти в аренду)) .Коли цього "орендаря" вже заберуть з форуму,бо спам і пустослів"я всюди. Попереджаю любителя B2B,що твій Ріел на ладан дихає...
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Додано: Суб 19 гру, 2020 17:58
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 19 гру, 2020 19:02
Та тут всім форумов йому товчуть, що якщо і брати, то або готове, або майже готове.
А щодо пірамід, тут хто останній той і "нелох" (закреслено), той і папа.
Хоча може проскочити як з В2В, але там він не входив в кінці, і не на останні грав.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 19 гру, 2020 22:03
Більше флудьору нічим хвалитись!
Крім того - нічого він не купляв, просто трандить.
Йому ж більше нічого робити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 19 гру, 2020 22:31
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Просто треба трохи думати ,а не що небудь купляти. Ну хто буде орендувати на Левандовці?? Ну це дурість з дуростей і це факт. Ясно що там для житла купляють. Мозги купити неможливо,вони або є або їх немає. Але в зеботів їх немає.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 22:38
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Долярчику ещё предстоит понять что локация это 80% стоимости и ликвидности объекта, но по Киевским меркам все что меньше чем полчаса до Хрещатика (на машине) это почти центр. 2я истина 5000 грн это сегмент нищих арендаторов или неудачников, которые сразу же после вселения будут искать вариант на 100 грн дешевле, или жить по 5 человек вскладчину, ныть что «потеряли работу» (или «мама в больнице») поэтому нужно подождать с оплатой, ныть что 5000 залога это овердофига и все такое. Не очень интересный сегмент клиентов.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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