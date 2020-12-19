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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 08:49

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  budivelnik написав:А в нього на Залізничній ціни від 750 000 при 100% оплаті до 870 при 10% оплаті+5*150000

А які там площі?
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:42

  Квесторе_поверніться написав:
  budivelnik написав:А в нього на Залізничній ціни від 750 000 при 100% оплаті до 870 при 10% оплаті+5*150000
А які там площі?
Однокімнатні - 35-42 м2
Тепер по долярчику

метраж-ціна...
Тому 450 000 - це смарт по 23-27 м2 з терміном здачі середина 2022, в якому відсутня окрема кухня
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:49

Перекину це з Львівської гілки, щоб будівельник не тормозив!

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:Ну що, товариство - "льод тронулса!"© :D

І зразу хочу сказати, що в шоці, як Флай, місяць тому, як пальцем в небо - точно попав в забудовника, а головне - в ЖК!!!

А, я ж то писав, що остаточне рішення по вибору ЖК, прийняв ще у вересні!

Тож, розпочинаю реаліті-шоу, але на іншій гілці!
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.)
Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)

Так, локація не айс, але й не дуже #дупасвіту!
Гірше, якщо б було десь аж під лісом на Левандівці, чи в Рясному1/2 :)
А так, то до основної дороги не далеко(300м), де проїзджає багато маршруток, атб - теж не далеко.... - ну і сам комплекс, наче, має бути гарним!(підземний паркінг/садочок/комерція і інше)

Та й який ще можна кращий бетон купити за ~ 2 Фонда? ;)
Ну не в іпотеку ж лізти! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:30

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Знайшов чим хвалитися...Немає слів. Левандівка :D :D Здасти в аренду)) .Коли цього "орендаря" вже заберуть з форуму,бо спам і пустослів"я всюди. Попереджаю любителя B2B,що твій Ріел на ладан дихає...
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:58

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:02

  Ethereum написав:Знайшов чим хвалитися...Немає слів. Левандівка :D :D Здасти в аренду)) .Коли цього "орендаря" вже заберуть з форуму,бо спам і пустослів"я всюди. Попереджаю любителя B2B,що твій Ріел на ладан дихає...

Та тут всім форумов йому товчуть, що якщо і брати, то або готове, або майже готове.

А щодо пірамід, тут хто останній той і "нелох" (закреслено), той і папа.

Хоча може проскочити як з В2В, але там він не входив в кінці, і не на останні грав.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:03

  Ethereum написав:Знайшов чим хвалитися...Немає слів. Левандівка :D :D Здасти в аренду)) .Коли цього "орендаря" вже заберуть з форуму,бо спам і пустослів"я всюди. Попереджаю любителя B2B,що твій Ріел на ладан дихає...


Більше флудьору нічим хвалитись!
Крім того - нічого він не купляв, просто трандить.
Йому ж більше нічого робити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:31

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Просто треба трохи думати ,а не що небудь купляти. Ну хто буде орендувати на Левандовці?? Ну це дурість з дуростей і це факт. Ясно що там для житла купляють. Мозги купити неможливо,вони або є або їх немає. Але в зеботів їх немає.
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+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:38

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Долярчику ещё предстоит понять что локация это 80% стоимости и ликвидности объекта, но по Киевским меркам все что меньше чем полчаса до Хрещатика (на машине) это почти центр. 2я истина 5000 грн это сегмент нищих арендаторов или неудачников, которые сразу же после вселения будут искать вариант на 100 грн дешевле, или жить по 5 человек вскладчину, ныть что «потеряли работу» (или «мама в больнице») поэтому нужно подождать с оплатой, ныть что 5000 залога это овердофига и все такое. Не очень интересный сегмент клиентов.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 08:01

  Ethereum написав:Просто треба трохи думати ,а не що небудь купляти. Ну хто буде орендувати на Левандовці?? Ну це дурість з дуростей і це факт. Ясно що там для житла купляють. Мозги купити неможливо,вони або є або їх немає. Але в зеботів їх немає.

Там будуть орендувати ІТ-шники з Совтсерва контора якого знахолиться на бувшому заводі ФТА.Там пішки хвилин за 20 можна пішкі дійти, а на гіроскутері ше швидше:)
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  #<1 ... 40414243
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