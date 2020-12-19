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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 08:42

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Bolt написав:Там будуть орендувати ІТ-шники з Совтсер


дуже сумнівно, ця категорія публіки купує власне житло а не орендує дешевки
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 08:57

  vitaliian написав:Долярчику ещё предстоит понять что локация это 80% стоимости и ликвидности объекта, но по Киевским меркам все что меньше чем полчаса до Хрещатика (на машине) это почти центр. 2я истина 5000 грн это сегмент нищих арендаторов или неудачников, которые сразу же после вселения будут искать вариант на 100 грн дешевле, или жить по 5 человек вскладчину, ныть что «потеряли работу» (или «мама в больнице») поэтому нужно подождать с оплатой, ныть что 5000 залога это овердофига и все такое. Не очень интересный сегмент клиентов.

Долярчик спілкується з іншими долярчиками. Простими людьми. кі мислять категоріями "сьогодні" і "зараз".
До того ж вони ліниві, як московитські пси. І нечисті на руку.
Тому в житті ця публіка нічого не досягає.
Хіба що випадково отримає спадщину з Америки чи знайде папірець "100 грн" на вулиці))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 09:03

  greenozon написав:
  Bolt написав:Там будуть орендувати ІТ-шники з Совтсер


дуже сумнівно, ця категорія публіки купує власне житло а не орендує дешевки

Не всі.Де-хто чекає на релокейт.Та і ІТ-шникі різні бувають, дехто буде збирати гроші на житло, а дехто спускає все на унітаз.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 09:09

  greenozon написав:
  Bolt написав:Там будуть орендувати ІТ-шники з Совтсер


дуже сумнівно, ця категорія публіки купує власне житло а не орендує дешевки

100%. Власну ЦА треба моніторити, от багато інформації можна глянути тут https://dou.ua/lenta/articles/investmen ... ecialists/
Як бачимо - працівники ІТ нормально у всьому розбираються, і дійсно погані локації не будуть орендувати. Максимум куплять там для здачі в оренду, такі собі конкуренти Долярчика :).
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 09:33

Ну ,наприклад ,мій 2-х кімнатний півхрущик з півжлобремонтом за 6к ІТ-шник орендує,а міг би за 11-12к студію з дизайнерським ремонтом в Місті трав орендувати.
Bolt
 
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