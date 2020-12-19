дуже сумнівно, ця категорія публіки купує власне житло а не орендує дешевки
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 гру, 2020 08:42
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
дуже сумнівно, ця категорія публіки купує власне житло а не орендує дешевки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 20 гру, 2020 08:57
Долярчик спілкується з іншими долярчиками. Простими людьми. кі мислять категоріями "сьогодні" і "зараз".
До того ж вони ліниві, як московитські пси. І нечисті на руку.
Тому в житті ця публіка нічого не досягає.
Хіба що випадково отримає спадщину з Америки чи знайде папірець "100 грн" на вулиці))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 20 гру, 2020 09:03
Додано: Нед 20 гру, 2020 09:09
100%. Власну ЦА треба моніторити, от багато інформації можна глянути тут
Як бачимо - працівники ІТ нормально у всьому розбираються, і дійсно погані локації не будуть орендувати. Максимум куплять там для здачі в оренду, такі собі конкуренти Долярчика .
Додано: Нед 20 гру, 2020 09:33
Ну ,наприклад ,мій 2-х кімнатний півхрущик з півжлобремонтом за 6к ІТ-шник орендує,а міг би за 11-12к студію з дизайнерським ремонтом в Місті трав орендувати.
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