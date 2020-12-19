Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Долярчику ещё предстоит понять что локация это 80% стоимости и ликвидности объекта, но по Киевским меркам все что меньше чем полчаса до Хрещатика (на машине) это почти центр. 2я истина 5000 грн это сегмент нищих арендаторов или неудачников, которые сразу же после вселения будут искать вариант на 100 грн дешевле, или жить по 5 человек вскладчину, ныть что «потеряли работу» (или «мама в больнице») поэтому нужно подождать с оплатой, ныть что 5000 залога это овердофига и все такое. Не очень интересный сегмент клиентов.
Долярчик спілкується з іншими долярчиками. Простими людьми. кі мислять категоріями "сьогодні" і "зараз". До того ж вони ліниві, як московитські пси. І нечисті на руку. Тому в житті ця публіка нічого не досягає. Хіба що випадково отримає спадщину з Америки чи знайде папірець "100 грн" на вулиці))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Bolt написав:Там будуть орендувати ІТ-шники з Совтсер
дуже сумнівно, ця категорія публіки купує власне житло а не орендує дешевки
100%. Власну ЦА треба моніторити, от багато інформації можна глянути тут https://dou.ua/lenta/articles/investmen ... ecialists/ Як бачимо - працівники ІТ нормально у всьому розбираються, і дійсно погані локації не будуть орендувати. Максимум куплять там для здачі в оренду, такі собі конкуренти Долярчика .
Frant написав:Більше флудьору нічим хвалитись! Крім того - нічого він не купляв, просто трандить. Йому ж більше нічого робити.
Переказуєш 5 000грн, чи більше, будь-якій хворій дитинці - чек про переказ коштів викладаєш тут із написам "для Долярчика". Тоді я тут викладаю свої доки із прикритим прізвищем і зверху ставлю листочок з написом "для Франта"! Ок?
Ну, сміливіше - маєш можливість " зробити мене разом!"
Ethereum написав:Просто треба трохи думати ,а не що небудь купляти. Ну хто буде орендувати на Левандовці?? Ну це дурість з дуростей і це факт. Ясно що там для житла купляють. Мозги купити неможливо,вони або є або їх немає. Але в зеботів їх немає.
То перепродам комусь Ти ж перший в чергу станеш за моїм смартом!
Bolt написав:Ну ,наприклад ,мій 2-х кімнатний півхрущик з півжлобремонтом за 6к ІТ-шник орендує,а міг би за 11-12к студію з дизайнерським ремонтом в Місті трав орендувати.
У Вас напевно якийсь ніщеброд живе, інший би з 6-місячних доходів вже купив би собі нормальне житло і зїхав.
Двое дітей, не кожен здасть.Та ІТ-шники різні бувають, в мене, наприклад один QA гараж орендує на Тунельній .На галері сидить має 900 паперів/міс.Не дуже за пів поку і наскирдує.Зрештою йому і не треба, є хата від батьків.
Bolt написав:Ну ,наприклад ,мій 2-х кімнатний півхрущик з півжлобремонтом за 6к ІТ-шник орендує,а міг би за 11-12к студію з дизайнерським ремонтом в Місті трав орендувати.
У Вас напевно якийсь ніщеброд живе, інший би з 6-місячних доходів вже купив би собі нормальне житло і зїхав.
Двое дітей, не кожен сдасть.Та ІТ-шники різні бувають, в мене, наприклад один QA гараж орендує на Тунельній .На галері сидить має 900 паперів/міс.Не дуже за пів поку і наскирдує.Зрештою йому і не треба, є хата від батьків.
А чому тут простаки дрочать на ІТшників? Пересічний ІТшник в Україні має ЗП 1000 +/-200 дол. І змушений конкурувати за цю ЗП з індусами, пакистанцями, китайцями і тп. Да і мало їх, 30 000 - 40 000 тис на всю державу. Тому насправді ітшники в Україні не впливають ні на що. Ні на ринок житла, ні на ринок оренди.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців