Долярчик написав:
То перепродам комусь
Ти ж перший в чергу станеш за моїм смартом!
Покажи договір дурило,тоді тобі хтось повірить. Я показував продаж і втирав носа.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 10:50
Покажи договір дурило,тоді тобі хтось повірить. Я показував продаж і втирав носа.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:00
Навіщо годувати тролля?
Він намалює Фотошопом з десяток договорів.
І що з того?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 20 гру, 2020 11:14
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
бізнес ідея Доярчику:
здавати подобово airBnB (майже В2В) смарт на Левандівці,
але це потім, якщо з будовою все буде О.К.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:16
Хвалько і в Африці хвалько. А з фотошопом йому не заканає,тут є специ)) Краще в крипту би інвестував.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:23
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Я це розумію і тому б НЕ купив, якщо б там близько(300м) не було б головної дороги, через яку проїзджає багато різних маршруток!
5 000 - це умовно, - може і за 7-8-10тис/міс, - я ж то не знаю точно, за скільки буде здаватись смарт у новенькому-гарненькому ЖК із наступними плюшками:
Ну і модні мопи
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 20 гру, 2020 11:26
Нов проблем, якщо:
Переказуєш 5 000грн, чи більше, будь-якій хворій дитинці - чек про переказ коштів викладаєш тут із написам "для Долярчика".
Тоді я тут викладаю свої доки із прикритим прізвищем і зверху ставлю листочок з написом "для фінанс. юа."!
Ок?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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