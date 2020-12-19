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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:50

  Долярчик написав:
  Ethereum написав:Просто треба трохи думати ,а не що небудь купляти. Ну хто буде орендувати на Левандовці?? Ну це дурість з дуростей і це факт. Ясно що там для житла купляють. Мозги купити неможливо,вони або є або їх немає. Але в зеботів їх немає.

То перепродам комусь :lol:
Ти ж перший в чергу станеш за моїм смартом! :lol: :mrgreen:



Покажи договір дурило,тоді тобі хтось повірить. Я показував продаж і втирав носа.
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+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:00

  Ethereum написав:
  Долярчик написав:
  Ethereum написав:Просто треба трохи думати ,а не що небудь купляти. Ну хто буде орендувати на Левандовці?? Ну це дурість з дуростей і це факт. Ясно що там для житла купляють. Мозги купити неможливо,вони або є або їх немає. Але в зеботів їх немає.

То перепродам комусь :lol:
Ти ж перший в чергу станеш за моїм смартом! :lol: :mrgreen:



Покажи договір дурило,тоді тобі хтось повірить. Я показував продаж і втирав носа.

Навіщо годувати тролля?
Він намалює Фотошопом з десяток договорів.
І що з того?
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Frant
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:14

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

бізнес ідея Доярчику:
здавати подобово airBnB (майже В2В) смарт на Левандівці,
але це потім, якщо з будовою все буде О.К.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:16

  flyman написав:бізнес ідея Доярчику:
здавати подобово airBnB (майже В2В) смарт на Левандівці,
але це потім, якщо з будовою все буде О.К.


Хвалько і в Африці хвалько. А з фотошопом йому не заканає,тут є специ)) Краще в крипту би інвестував.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:23

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:Долярчику ещё предстоит понять что локация это 80% стоимости и ликвидности объекта

Я це розумію і тому б НЕ купив, якщо б там близько(300м) не було б головної дороги, через яку проїзджає багато різних маршруток!
  vitaliian написав:2я истина 5000 грн это сегмент нищих арендаторов или неудачников

5 000 - це умовно, - може і за 7-8-10тис/міс, - я ж то не знаю точно, за скільки буде здаватись смарт у новенькому-гарненькому ЖК із наступними плюшками:
Зображення

Зображення
Ну і модні мопи :mrgreen:
Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:26

  Ethereum написав:
  Долярчик написав:
  Ethereum написав:Просто треба трохи думати ,а не що небудь купляти. Ну хто буде орендувати на Левандовці?? Ну це дурість з дуростей і це факт. Ясно що там для житла купляють. Мозги купити неможливо,вони або є або їх немає. Але в зеботів їх немає.

То перепродам комусь :lol:
Ти ж перший в чергу станеш за моїм смартом! :lol: :mrgreen:



Покажи договір дурило,тоді тобі хтось повірить. Я показував продаж і втирав носа.

Нов проблем, якщо:
Переказуєш 5 000грн, чи більше, будь-якій хворій дитинці - чек про переказ коштів викладаєш тут із написам "для Долярчика".
Тоді я тут викладаю свої доки із прикритим прізвищем і зверху ставлю листочок з написом "для фінанс. юа."!
Ок?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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