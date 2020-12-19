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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 43444546>
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:16

  flyman написав:бізнес ідея Доярчику:
здавати подобово airBnB (майже В2В) смарт на Левандівці,
але це потім, якщо з будовою все буде О.К.


Хвалько і в Африці хвалько. А з фотошопом йому не заканає,тут є специ)) Краще в крипту би інвестував.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:23

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:Долярчику ещё предстоит понять что локация это 80% стоимости и ликвидности объекта

Я це розумію і тому б НЕ купив, якщо б там близько(300м) не було б головної дороги, через яку проїзджає багато різних маршруток!
  vitaliian написав:2я истина 5000 грн это сегмент нищих арендаторов или неудачников

5 000 - це умовно, - може і за 7-8-10тис/міс, - я ж то не знаю точно, за скільки буде здаватись смарт у новенькому-гарненькому ЖК із наступними плюшками:
Зображення

Зображення
Ну і модні мопи :mrgreen:
Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:26

  Ethereum написав:
  Долярчик написав:
  Ethereum написав:Просто треба трохи думати ,а не що небудь купляти. Ну хто буде орендувати на Левандовці?? Ну це дурість з дуростей і це факт. Ясно що там для житла купляють. Мозги купити неможливо,вони або є або їх немає. Але в зеботів їх немає.

То перепродам комусь :lol:
Ти ж перший в чергу станеш за моїм смартом! :lol: :mrgreen:



Покажи договір дурило,тоді тобі хтось повірить. Я показував продаж і втирав носа.

Нов проблем, якщо:
Переказуєш 5 000грн, чи більше, будь-якій хворій дитинці - чек про переказ коштів викладаєш тут із написам "для Долярчика".
Тоді я тут викладаю свої доки із прикритим прізвищем і зверху ставлю листочок з написом "для фінанс. юа."!
Ок?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:42

  Долярчик написав:
  Frant написав:Більше флудьору нічим хвалитись!
Крім того - нічого він не купляв, просто трандить.
Йому ж більше нічого робити.
Переказуєш 5 000грн, чи більше, будь-якій хворій дитинці - чек про переказ коштів викладаєш тут із написам "для Долярчика".
Тоді я тут викладаю свої доки із прикритим прізвищем і зверху ставлю листочок з написом "для Франта"!
Ок?

Ну, сміливіше - маєш можливість " зробити мене разом!" :D
На паралельній гілці дейтройт від мене вимагає 5000 доларів, за інформацію про те де і ким він служив....
1 Я вірю що в долярчика є 0,1-0,3 млн грн
2 Я знаю що за ці гроші він не зробить навіть ремонту, не те що не купить житла
3 Його поїздка на Саве Фоп і інформація про продаж велозапчастин на базарі говорить про те ,що взяти кредит він не може(не дають ,а або дають під 50% річних)

Звідси й випливає
Для долярчиків 5000 грн це велика сума ,яку вони вважають адекватною за вимогу показати парочку папірців..

ПС
В мене лімітів на кредитних картах - 0,2 млн
В приваті відкриті кредитні лінії під 12% річних - на ще 3 млн і я ними не користуюсь від слова взагалі....
І що я повинен в когось вимагати гроші щоб він це побачив?
Хочеш показати - показуй безкоштовно
Хочеш заробити - заробляй на чомусь іншому.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:45

  flyman написав:бізнес ідея Доярчику:
здавати подобово airBnB (майже В2В) смарт на Левандівці,
але це потім, якщо з будовою все буде О.К.

Залізничникам , ще можна здавати.Спустився ліфтом , перейшов лісосмугу і вже в кабінці тепловоза :)
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:53

люди добрые! Сами мы не местные, спамажити хто чем можит

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:Долярчику ещё предстоит понять что локация это 80% стоимости и ликвидности объекта

Я це розумію і тому б НЕ купив, якщо б там близько(300м) не було б головної дороги, через яку проїзджає багато різних маршруток!
  vitaliian написав:2я истина 5000 грн это сегмент нищих арендаторов или неудачников

5 000 - це умовно, - може і за 7-8-10тис/міс, - я ж то не знаю точно, за скільки буде здаватись смарт у новенькому-гарненькому ЖК із наступними плюшками:
Зображення

Зображення
Ну і модні мопи :mrgreen:
Зображення

Ти так і не розумієш, що тобі тут пишуть.

От чого тебе в ті нетрі потягнуло? Душа лежить? Бабла стільки, що ляшки жжуть?

Левандівка це щось на кшталт ДРВЗ у Києві: такий собі пролетарський район із бандитсько-кримінально-ніщебродним реноме.

А ти в 5ти темах на фінансах хизуєшся покупкою обіцянки поставки смарта в забудовника із підмоченою репутаціює в сумнівному районі міста.

Ліпше купив би готовий цоколь в центрі за ті пеньонзи. Так хоч міг сказати що ти "центровий інвестор". А "леванідівсьский інвестор" - кури засміють.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 гру, 2020 12:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:57

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:
  Frant написав:Більше флудьору нічим хвалитись!
Крім того - нічого він не купляв, просто трандить.
Йому ж більше нічого робити.
Переказуєш 5 000грн, чи більше, будь-якій хворій дитинці - чек про переказ коштів викладаєш тут із написам "для Долярчика".
Тоді я тут викладаю свої доки із прикритим прізвищем і зверху ставлю листочок з написом "для Франта"!
Ок?

Ну, сміливіше - маєш можливість " зробити мене разом!" :D
На паралельній гілці дейтройт від мене вимагає 5000 доларів, за інформацію про те де і ким він служив....
1 Я вірю що в долярчика є 0,1-0,3 млн грн
2 Я знаю що за ці гроші він не зробить навіть ремонту, не те що не купить житла
3 Його поїздка на Саве Фоп і інформація про продаж велозапчастин на базарі говорить про те ,що взяти кредит він не може(не дають ,а або дають під 50% річних)

Звідси й випливає
Для долярчиків 5000 грн це велика сума ,яку вони вважають адекватною за вимогу показати парочку папірців..

ПС
В мене лімітів на кредитних картах - 0,2 млн
В приваті відкриті кредитні лінії під 12% річних - на ще 3 млн і я ними не користуюсь від слова взагалі....
І що я повинен в когось вимагати гроші щоб він це побачив?
Хочеш показати - показуй безкоштовно
Хочеш заробити - заробляй на чомусь іншому.

уже, нема грошей, є борги, якщо він дійсно влошився, а не черговий раз тут розважається па пріколу.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:02

Садік обіцяв з"єднати дорогою львівське ДВРЗ(Левандівка), з львівською Троєщиною(Рясне 2).Ціни на смарт Долярчика ракетою догори:)
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:09

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

https://galnet.fm/chym-zhyve-levandivka/
Із статті:

На Левандівці вигідно орендувати житло. 3 тис. грн. однокімнатна, в центрі за подібну 7 ..10 тис. грн. і


Там ще про траспорт, інраструктуру, роботу...
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:12

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  budivelnik написав:Хочеш показати - показуй безкоштовно
Хочеш заробити - заробляй на чомусь іншому

Заробити???
Я ж прошу переказати кошти будь-якій хворій дитинці, а НЕ мені!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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