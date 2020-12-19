Хвалько і в Африці хвалько. А з фотошопом йому не заканає,тут є специ)) Краще в крипту би інвестував.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:16
Хвалько і в Африці хвалько. А з фотошопом йому не заканає,тут є специ)) Краще в крипту би інвестував.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:23
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Я це розумію і тому б НЕ купив, якщо б там близько(300м) не було б головної дороги, через яку проїзджає багато різних маршруток!
5 000 - це умовно, - може і за 7-8-10тис/міс, - я ж то не знаю точно, за скільки буде здаватись смарт у новенькому-гарненькому ЖК із наступними плюшками:
Ну і модні мопи
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 20 гру, 2020 11:26
Нов проблем, якщо:
Переказуєш 5 000грн, чи більше, будь-якій хворій дитинці - чек про переказ коштів викладаєш тут із написам "для Долярчика".
Тоді я тут викладаю свої доки із прикритим прізвищем і зверху ставлю листочок з написом "для фінанс. юа."!
Ок?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 20 гру, 2020 11:42
На паралельній гілці дейтройт від мене вимагає 5000 доларів, за інформацію про те де і ким він служив....
1 Я вірю що в долярчика є 0,1-0,3 млн грн
2 Я знаю що за ці гроші він не зробить навіть ремонту, не те що не купить житла
3 Його поїздка на Саве Фоп і інформація про продаж велозапчастин на базарі говорить про те ,що взяти кредит він не може(не дають ,а або дають під 50% річних)
Звідси й випливає
Для долярчиків 5000 грн це велика сума ,яку вони вважають адекватною за вимогу показати парочку папірців..
ПС
В мене лімітів на кредитних картах - 0,2 млн
В приваті відкриті кредитні лінії під 12% річних - на ще 3 млн і я ними не користуюсь від слова взагалі....
І що я повинен в когось вимагати гроші щоб він це побачив?
Хочеш показати - показуй безкоштовно
Хочеш заробити - заробляй на чомусь іншому.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 20 гру, 2020 11:45
Додано: Нед 20 гру, 2020 11:53
люди добрые! Сами мы не местные, спамажити хто чем можит
Ти так і не розумієш, що тобі тут пишуть.
От чого тебе в ті нетрі потягнуло? Душа лежить? Бабла стільки, що ляшки жжуть?
Левандівка це щось на кшталт ДРВЗ у Києві: такий собі пролетарський район із бандитсько-кримінально-ніщебродним реноме.
А ти в 5ти темах на фінансах хизуєшся покупкою обіцянки поставки смарта в забудовника із підмоченою репутаціює в сумнівному районі міста.
Ліпше купив би готовий цоколь в центрі за ті пеньонзи. Так хоч міг сказати що ти "центровий інвестор". А "леванідівсьский інвестор" - кури засміють.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 гру, 2020 12:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:57
уже, нема грошей, є борги, якщо він дійсно влошився, а не черговий раз тут розважається па пріколу.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 12:02
Садік обіцяв з"єднати дорогою львівське ДВРЗ(Левандівка), з львівською Троєщиною(Рясне 2).Ціни на смарт Долярчика ракетою догори:)
Додано: Нед 20 гру, 2020 12:09
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Із статті:
На Левандівці вигідно орендувати житло. 3 тис. грн. однокімнатна, в центрі за подібну 7 ..10 тис. грн. і
Там ще про траспорт, інраструктуру, роботу...
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 20 гру, 2020 12:12
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Заробити???
Я ж прошу переказати кошти будь-якій хворій дитинці, а НЕ мені!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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