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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:22

Долярчик, а яким макаром платили забудовнику?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 35579
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1783 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:24

Рекламувка з готівкою мабуть.
Bolt
 
Повідомлень: 494
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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  #<1 ... 43444546
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