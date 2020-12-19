|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 гру, 2020 12:22
Долярчик, а яким макаром платили забудовнику?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:13
Через банк, в якому мав "грубе" депо(називається, як наше місто ) - зняв депо і зразу оплативши забудовнику через касу + додав решти готівкою(знятою того ж дня в іншому банку) - вийшло 400грн комісія, бо якщо платити з свого разунку, то 500грн.
Через банк, який радили форумчани, що буде без комісії - не пробував, так як порахував, що більше часу(а також нервів і переживань) страчу на перекидання в нього коштів!
Забудовник теж запропонував три банки, але 2 брали 750грн комісії, а третій брав 500 - але теж в нього не зручно було перекилати кошти.
п. с.
Фінмон - теж пройшов - заповнивши анкетку і написавши коротку заяву.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:24
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
1. Я ж зразу написав, що локація - не айс, але і не найгірша!
2. Бабло треба ж було кудись прилаштувати? Ну доляри міг купити - так взимку(крім минулої) - не айс купляти їх!
Хотів в іпотеку, але вона ще не дотягує до "нормальної"!
А, взагалі, тобі ж мало таке подобатись - майже, як оточення Львова і ШРТ дуже близько
Це ж краще, ніж брати підвали ЗА межами Києва і "курники" в 15м2 в дуууууууууже сумнівних забудовників, із дуууууууууже сімнівними документами!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:24
Долярчик Баксик,забей на всех советчиков! Ты красавчик! У тя была мечта и ты её воплотил.Как можно жить без мечты?
А за отсутствие юмора у человека надо давать инвалидность
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:24
Дякую за інфо.
Ще один доказ що Долярек вклався в бетон.
Вчасної здачі квартири... Долярек подумав, подіяв і нехай багатіє.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:29
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Баксик #какакурт,всегда искренен и честен
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:32
не могу понять,
вкласти в бетон 16куе, ще потім 6куе в ремонт, по сьогоднішньому курсу 616Кгрн
і вихлоп щоб був 3Кгрн, тобто 4,9% річних. І це із затримкою в 2-3 роки. При умові, що не буде простоїв і поломок.
Гривне депо дає наразі більше 8,85%, якщо відкривати нові депозити під 10%
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:34
акурт той хоть продає мічту жити у моря на пенсії по бохатсву,
а яку тєму продвігає долярчик: орендний лох за все заплатить?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 гру, 2020 13:35, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:44
Давай почекаємо до здачі, а там вже порахуємо - ок?
п. с.
Я справді розраховую на подорожчання мого бетону при здачі! (трму що новий комплекс і куча там плюшок)
Тож подивимось, чи тих 450К перетвориться на 700-800- чи 900Кгрн!
Ну і звичайно, що головне, який буде курс доляра через 1,5-2р!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
|