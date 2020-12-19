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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 44454647>
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:22

Долярчик, а яким макаром платили забудовнику?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Рекламувка з готівкою мабуть.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:13

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, а яким макаром платили забудовнику?

Через банк, в якому мав "грубе" депо(називається, як наше місто :mrgreen: ) - зняв депо і зразу оплативши забудовнику через касу + додав решти готівкою(знятою того ж дня в іншому банку) - вийшло 400грн комісія, бо якщо платити з свого разунку, то 500грн.
Через банк, який радили форумчани, що буде без комісії - не пробував, так як порахував, що більше часу(а також нервів і переживань) страчу на перекидання в нього коштів!

Забудовник теж запропонував три банки, але 2 брали 750грн комісії, а третій брав 500 - але теж в нього не зручно було перекилати кошти.

п. с.
Фінмон - теж пройшов :lol: - заповнивши анкетку і написавши коротку заяву.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:24

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  flyman написав:От чого тебе в ті нетрі потягнуло? Душа лежить? Бабла стільки, що ляшки жжуть?

1. Я ж зразу написав, що локація - не айс, але і не найгірша!
2. Бабло треба ж було кудись прилаштувати? Ну доляри міг купити - так взимку(крім минулої) - не айс купляти їх!
Хотів в іпотеку, але вона ще не дотягує до "нормальної"!

А, взагалі, тобі ж мало таке подобатись - майже, як оточення Львова і ШРТ дуже близько :)

Це ж краще, ніж брати підвали ЗА межами Києва і "курники" в 15м2 в дуууууууууже сумнівних забудовників, із дуууууууууже сімнівними документами! ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:24

Долярчик Баксик,забей на всех советчиков! Ты красавчик! У тя была мечта и ты её воплотил.Как можно жить без мечты?
А за отсутствие юмора у человека надо давать инвалидность :wink:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:24

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, а яким макаром платили забудовнику?

Через банк, в якому мав "грубе" депо(називається, як наше місто :mrgreen: ) - зняв депо і зразу оплативши забудовнику через касу + додав решти готівкою(знятою того ж дня в іншому банку) - вийшло 400грн комісія, бо якщо платити з свого разунку, то 500грн.
Через банк, який радили форумчани, що буде без комісії - не пробував, так як порахував, що більше часу(а також нервів і переживань) страчу на перекидання в нього коштів!

Забудовник теж запропонував три банки, але 2 брали 750грн комісії, а третій брав 500 - але теж в нього не зручно було перекилати кошти.

п. с.
Фінмон - теж пройшов :lol: - заповнивши анкетку і написавши коротку заяву.

Дякую за інфо.
Ще один доказ що Долярек вклався в бетон.
Вчасної здачі квартири... Долярек подумав, подіяв і нехай багатіє. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:29

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Квесторе_поверніться написав:Ще один доказ що Долярек вклався в бетон.
Баксик #какакурт,всегда искренен и честен
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:32

  Квесторе_поверніться написав:Ще один доказ що Долярек вклався в бетон.
Вчасної здачі квартири... Долярек подумав, подіяв і нехай багатіє. :)

не могу понять,
вкласти в бетон 16куе, ще потім 6куе в ремонт, по сьогоднішньому курсу 616Кгрн
і вихлоп щоб був 3Кгрн, тобто 4,9% річних. І це із затримкою в 2-3 роки. При умові, що не буде простоїв і поломок.

Гривне депо дає наразі більше 8,85%, якщо відкривати нові депозити під 10%
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:34

  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ще один доказ що Долярек вклався в бетон.
Баксик #какакурт,всегда искренен и честен

акурт той хоть продає мічту жити у моря на пенсії по бохатсву,
а яку тєму продвігає долярчик: орендний лох за все заплатить?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 гру, 2020 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:44

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ще один доказ що Долярек вклався в бетон.
Вчасної здачі квартири... Долярек подумав, подіяв і нехай багатіє. :)

не могу понять,
вкласти в бетон 16куе, ще потім 6куе в ремонт, по сьогоднішньому курсу 616Кгрн
і вихлоп щоб був 3Кгрн, тобто 4,9% річних. І це із затримкою в 2-3 роки. При умові, що не буде простоїв і поломок.

Гривне депо дає наразі більше 8,85%, якщо відкривати нові депозити під 10%

Давай почекаємо до здачі, а там вже порахуємо - ок?

п. с.
Я справді розраховую на подорожчання мого бетону при здачі! (трму що новий комплекс і куча там плюшок)
Тож подивимось, чи тих 450К перетвориться на 700-800- чи 900Кгрн!
Ну і звичайно, що головне, який буде курс доляра через 1,5-2р!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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