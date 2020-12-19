ЧТД
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:46
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ЧТД
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:50
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Якось так
Долярчик робить всіх разом - не зважаючи на кризу/пандемію/кінець світу!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:51
Золоті слова! Я колись вклався в 2013, коли був кратний девал, продав в 2 рази дорожче (у грн), а потім сів і порахував і виявилося, шо простіше було просто купили валюту по 8-13 грн/дол ))
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:51
Не зовсім зорумію Вашу цифірь але скільки Долярек вкладе в ремонт цифра відкрита.
Ну і до продажу чи оренди ця квартира є пасивом а не активом яка буде витягувати з Долярека додаткові витрати.
Можна було 450000 грн інвестивути в депо, скажемо під 12,5% в гривні але лише на рік.
А там як складеться конюктура ринку. Які валютні ризики?
Ціна метру в Долярека біля 16800 на етапі котловану.
Там РеалСіті десь за півроку мають здавати щось.
Можна порівняти ціну метра.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 20 гру, 2020 14:13
FLYMEN Ваш Акурок, чи як там правильніше. Тьфу.. Акурт, продає "мечту жизни" для пересічних долярчиків ( яким на справді логічно було би поїхати мити дупи в Європу на повноцінну квартиру доречі )), які навіть не уявляють, що таке ЖИТИ біля моря ( мені воно особисто набридло вже через рік часу ), як експат в чужому для менталітету українця : мовному, культурному, релігійному та інше середовищі. Насправді відпочивати та зимувати і еміграція - то є різні речі, що зовсім не на користь другого.
Додано: Нед 20 гру, 2020 14:21
хм, так выходит не по теме ветки - пора переносить все в ветку про покупку для аренды. Тут же основная идея была: оформить ипотеку и чтобы арендаторы платили...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
|