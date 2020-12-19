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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:46
Долярчик написав:
Я справді розраховую на подорожчання мого бетону при здачі! (трму що новий комплекс і куча там плюшок)
Тож подивимось, чи тих 450К перетвориться на 700-800- чи 900Кгрн!
Ну і звичайно, що головне, який буде курс доляра через 1,5-2р!
ЧТД
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Нед 20 гру, 2020 13:51
Долярчик написав: flyman написав: Квесторе_поверніться написав:
Ще один доказ що Долярек вклався в бетон.
Вчасної здачі квартири... Долярек подумав, подіяв і нехай багатіє.
не могу понять,
вкласти в бетон 16куе, ще потім 6куе в ремонт, по сьогоднішньому курсу 616Кгрн
і вихлоп щоб був 3Кгрн, тобто 4,9% річних. І це із затримкою в 2-3 роки. При умові, що не буде простоїв і поломок.
Гривне депо дає наразі більше 8,85%, якщо відкривати нові депозити під 10%
Давай почекаємо до здачі, а там вже порахуємо - ок?
п. с.
Я справді розраховую на подорожчання мого бетону при здачі! (трму що новий комплекс і куча там плюшок)
Тож подивимось, чи тих 450К перетвориться на 700-800- чи 900Кгрн!
Ну і звичайно, що головне, який буде курс доляра через 1,5-2р
!
Золоті слова! Я колись вклався в 2013, коли був кратний девал, продав в 2 рази дорожче (у грн), а потім сів і порахував і виявилося, шо простіше було просто купили валюту по 8-13 грн/дол ))
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Додано: Нед 20 гру, 2020 13:51
flyman написав: Квесторе_поверніться написав:
Ще один доказ що Долярек вклався в бетон.
Вчасної здачі квартири... Долярек подумав, подіяв і нехай багатіє.
не могу понять,
вкласти в бетон 16куе, ще потім 6куе в ремонт, по сьогоднішньому курсу 616Кгрн
і вихлоп щоб був 3Кгрн, тобто 4,9% річних. І це із затримкою в 2-3 роки. При умові, що не буде простоїв і поломок.
Гривне депо дає наразі більше 8,85%, якщо відкривати нові депозити під 10%
Не зовсім зорумію Вашу цифірь але скільки Долярек вкладе в ремонт цифра відкрита.
Ну і до продажу чи оренди ця квартира є пасивом а не активом яка буде витягувати з Долярека додаткові витрати.
Можна було 450000 грн інвестивути в депо, скажемо під 12,5% в гривні але лише на рік.
А там як складеться конюктура ринку. Які валютні ризики?
Ціна метру в Долярека біля 16800 на етапі котловану.
Там РеалСіті десь за півроку мають здавати щось.
Можна порівняти ціну метра.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 20 гру, 2020 14:13
FLYMEN Ваш Акурок, чи як там правильніше. Тьфу.. Акурт, продає "мечту жизни" для пересічних долярчиків ( яким на справді логічно було би поїхати мити дупи в Європу на повноцінну квартиру доречі )), які навіть не уявляють, що таке ЖИТИ біля моря ( мені воно особисто набридло вже через рік часу ), як експат в чужому для менталітету українця : мовному, культурному, релігійному та інше середовищі. Насправді відпочивати та зимувати і еміграція - то є різні речі, що зовсім не на користь другого.
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roberto dark
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Додано: Нед 20 гру, 2020 14:21
Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав:Долярчик
, а яким макаром платили забудовнику?
Через банк, в якому мав "грубе" депо(називається, як наше місто
) - зняв депо і зразу оплативши забудовнику через касу + додав решти готівкою(знятою того ж дня в іншому банку) - вийшло 400грн комісія, бо якщо платити з свого разунку, то 500грн.
Через банк, який радили форумчани, що буде без комісії - не пробував, так як порахував, що більше часу(а також нервів і переживань) страчу на перекидання в нього коштів!
Забудовник теж запропонував три банки, але 2 брали 750грн комісії, а третій брав 500 - але теж в нього не зручно було перекилати кошти.
п. с.
Фінмон - теж пройшов
- заповнивши анкетку і написавши коротку заяву.
хм, так выходит не по теме ветки - пора переносить все в ветку про покупку для аренды. Тут же основная идея была: оформить ипотеку и чтобы арендаторы платили...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Долярчик
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Додано: Нед 20 гру, 2020 15:09
ol_zy написав:
Тут же основная идея была: оформить ипотеку и чтобы арендаторы платили.
Та к другий варіант(віртуальний) і веду я його в дусі назви гілки!
Долярчик написав:
Ну що, розпочинаємо реаліті-шоу!!!
І так, буду вести кілька варіантів розвитку подій - один з яких - реальний!
Маючи ~ 2 Фонда гривні, робимо наступне:
1) Купуємо смарт 27м2 на котловані із здачею, через 1,5р(кінець весни 2022р.) за 450тис.грн. / 16тис. дол.[фіксуємо курс 28,00] (реальний варіант - детальніше на Львівській гілці )
2) Купуємо 2 смарти по 27м2 із здачею через 1,5р. за 450тис.грн / 16тис. дол. кожен, але підключаючи іпотеку(кредитне плече)
Тобто, під заставу своєї квартири, беремо іпотеку на 2 смарти: 300Кгрн - перший внесок, а 600Кгрн беремо іпотечного кредиту під 15%річних з усіма комісіями включно - для простоти розрахунків.
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Нед 20 гру, 2020 15:10
Квесторе_поверніться написав: flyman написав: Квесторе_поверніться написав:
Ще один доказ що Долярек вклався в бетон.
Вчасної здачі квартири... Долярек подумав, подіяв і нехай багатіє.
не могу понять,
вкласти в бетон 16куе, ще потім 6куе в ремонт, по сьогоднішньому курсу 616Кгрн
і вихлоп щоб був 3Кгрн, тобто 4,9% річних. І це із затримкою в 2-3 роки. При умові, що не буде простоїв і поломок.
Гривне депо дає наразі більше 8,85%, якщо відкривати нові депозити під 10%
Не зовсім зорумію Вашу цифірь але скільки Долярек вкладе в ремонт цифра відкрита.
Ну і до продажу чи оренди ця квартира є пасивом а не активом яка буде витягувати з Долярека додаткові витрати.
Можна було 450000 грн інвестивути в депо, скажемо під 12,5% в гривні але лише на рік.
А там як складеться конюктура ринку. Які валютні ризики?
Ціна метру в Долярека біля 16800 на етапі котловану.
Там РеалСіті десь за півроку мають здавати щось.
Можна порівняти ціну метра.
Так отож, на три роки заморозити всю ліквідність і ще й позичити!
Не зрозуміла ціль: тепер виходить долярчик хоче заробити на перепродажі?
Як і в який момент: на переуступці, за тиждень день до отримання майнових прав, чи зробити ремонт і "подарувати з ремонтом", чи штовхнути голий бетон?
А що як 2-3 роки локдауну і планування ВВП та реальних доходів кожного року в мінус.
Тобто долярчик іде вабанк. В2В повезло, вийшов в нуль, з гривнедепо теж повезло, вийшов в маленький плюс в доларах і в мінус в євро. Може і з новобудовою на Левандівці повезе, і знову вийде в нуль. Зато скільки буде вражень.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 20 гру, 2020 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 15:10
Долярчик написав: Ethereum написав:
Просто треба трохи думати ,а не що небудь купляти. Ну хто буде орендувати на Левандовці?? Ну це дурість з дуростей і це факт. Ясно що там для житла купляють
. Мозги купити неможливо,вони або є або їх немає. Але в зеботів їх немає.
То перепродам комусь
Ти ж перший в чергу станеш за моїм смартом!
Покажи договір дурило,тоді тобі хтось повірить. Я показував продаж і втирав носа.[/quote]
Нов проблем, якщо:
Переказуєш 5 000грн, чи більше, будь-якій хворій дитинці - чек про переказ коштів викладаєш тут із написам "для Долярчика".
Тоді я тут викладаю свої доки із прикритим прізвищем і зверху ставлю листочок з написом "для фінанс. юа."!
Ок?[/quote]
Давай я тобі 5000 ,а ти як Дзюба на камеру пошпортаєш? І відео мені? Ну що по рукам?
Скан не виставив- значить БРЕХЛО!
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