Не хочеш допомоги будь-якій хворій дитинці - то чому я маю щось викладати тут для тебе, хворого на голову?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 гру, 2020 15:21
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Не хочеш допомоги будь-якій хворій дитинці - то чому я маю щось викладати тут для тебе, хворого на голову?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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