Не хочеш допомоги будь-якій хворій дитинці - то чому я маю щось викладати тут для тебе, хворого на голову?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 гру, 2020 15:21
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Не хочеш допомоги будь-якій хворій дитинці - то чому я маю щось викладати тут для тебе, хворого на голову?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 20 гру, 2020 17:17
За Зе не голосував,за B2B піраміди не рекламував і не розпилявся про покупки,як неадекватні . Так що всі бачать в кого і що тут не в порядку
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
|