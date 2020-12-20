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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:44

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Sidus написав:Золоті слова! Я колись вклався в 2013, коли був кратний девал, продав в 2 рази дорожче (у грн), а потім сів і порахував і виявилося, шо простіше було просто купили валюту по 8-13 грн/дол ))
так оно и работает зачем покупать активы нестабильной страны если в любой обменке можно купить активы стабильных стран?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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