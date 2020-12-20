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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:35

Одним махом - зробити всіх разом! ©)))

Ну то що, так і ніхто, НІХТО не запропонував кращий варіант забетонуватись за 450 000грн"?!
А що ж так слабо? :)

А крику/візгу то було: не там, не то, не той район, не той запах, не той забудовник і т. д.
- а ВАШ, ВАШ варіан де???!
- ДЕ КРАЩИЙ ВАРІАНТ?

Так що виходить - "хорошиє сапогі - надо брать!" © :D
Я і взяв!

п. с.
Один Флай запропонував купити в прицентральному райончику вбиту в щент кавалірку(напевно вхід там по балкону) за такі кошти - але, хіба це КРАЩИЙ варіант?


Ну то що, варіанти в студію! - чи нема чим "крити мою карту"? :)

Критикуючи - пропонуйТЕ! ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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