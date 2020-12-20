Ну то що, так і ніхто, НІХТО не запропонував кращий варіант забетонуватись за 450 000грн"?!
А що ж так слабо?
А крику/візгу то було: не там, не то, не той район, не той запах, не той забудовник і т. д.
- а ВАШ, ВАШ варіан де???!
- ДЕ КРАЩИЙ ВАРІАНТ?
Так що виходить - "хорошиє сапогі - надо брать!" ©
Я і взяв!
п. с.
Один Флай запропонував купити в прицентральному райончику вбиту в щент кавалірку(напевно вхід там по балкону) за такі кошти - але, хіба це КРАЩИЙ варіант?
Ну то що, варіанти в студію! - чи нема чим "крити мою карту"?
Критикуючи - пропонуйТЕ!