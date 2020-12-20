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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:35
Ну то що, так і ніхто, НІХТО не запропонував кращий варіант забетонуватись за 450 000грн"?!
А що ж так слабо?
А крику/візгу то було: не там, не то, не той район, не той запах, не той забудовник і т. д.
- а ВАШ, ВАШ варіан де???!
- ДЕ КРАЩИЙ ВАРІАНТ?
Так що виходить - "хорошиє сапогі - надо брать!" ©
Я і взяв!
п. с.
Один Флай запропонував купити в прицентральному райончику вбиту в щент кавалірку(напевно вхід там по балкону) за такі кошти - але, хіба це КРАЩИЙ варіант?
Ну то що, варіанти в студію! - чи нема чим "крити мою карту"?
Критикуючи - пропонуйТЕ!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:23
Долярчик написав:
Такссссс, то щоб не схопити лося через 1,5р. - потрібно продати того смарта хоча б на 80 000 дорожче! - тобто за 530 000
(це, якщо рахувати теперішні %-ві ставки по депо і складний % по них)
Але бетон - то інвестиція вдовгу!
Тож, через 1,5р. Долярчик захоче вийти лише в одному випадку - якщо ціна на смарт буде 600+! і курс(+/-1грн) такий, як зараз!
А так, то вдарю ремонт і велкам у свід лендлордів!
- це вже буде, як частина майбутнього ПФ, або дітям "на стар життя"!
Район стадіону Сільмаш.
Оренда 1 кімнатної (кухня 16 м2) в новобуді 400 дол в місяць.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:04
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
Такссссс, то щоб не схопити лося через 1,5р. - потрібно продати того смарта хоча б на 80 000 дорожче! - тобто за 530 000
(це, якщо рахувати теперішні %-ві ставки по депо і складний % по них)
Але бетон - то інвестиція вдовгу!
Тож, через 1,5р. Долярчик захоче вийти лише в одному випадку - якщо ціна на смарт буде 600+! і курс(+/-1грн) такий, як зараз!
А так, то вдарю ремонт і велкам у свід лендлордів!
- це вже буде, як частина майбутнього ПФ, або дітям "на стар життя"!
Район стадіону Сільмаш.
Оренда 1 кімнатної (кухня 16 м2) в новобуді 400 дол в місяць.
То ви кинули, яка ціна оренди поблизу, чи що?
А який загальний метраж квартири? (і яка її ціна? )
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:22
Долярчик написав:
Такссссс, то щоб не схопити лося через 1,5р. - потрібно продати того смарта хоча б на 80 000 дорожче! - тобто за 530 000
(це, якщо рахувати теперішні %-ві ставки по депо і складний % по них)
Але бетон - то інвестиція вдовгу!
Тож, через 1,5р. Долярчик захоче вийти лише в одному випадку - якщо ціна на смарт буде 600+! і курс(+/-1грн) такий, як зараз!
А так, то вдарю ремонт і велкам у свід лендлордів!
- це вже буде, як частина майбутнього ПФ, або дітям "на стар життя"!
Впервые в жизни с вами согласен как только видите достойный проффит сливайте недвижимость без эмоций а-ля какие красивые у вас обои на балконе, только проффит учитывайте в долларах или евро или в золоте, 80к в гривне могут быть вашим убытком при курсе 30 и выше.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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