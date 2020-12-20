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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 20 гру, 2020 15:09
ol_zy написав:
Тут же основная идея была: оформить ипотеку и чтобы арендаторы платили.
Та к другий варіант(віртуальний) і веду я його в дусі назви гілки!
Долярчик написав:
Ну що, розпочинаємо реаліті-шоу!!!
І так, буду вести кілька варіантів розвитку подій - один з яких - реальний!
Маючи ~ 2 Фонда гривні, робимо наступне:
1) Купуємо смарт 27м2 на котловані із здачею, через 1,5р(кінець весни 2022р.) за 450тис.грн. / 16тис. дол.[фіксуємо курс 28,00] (реальний варіант - детальніше на Львівській гілці )
2) Купуємо 2 смарти по 27м2 із здачею через 1,5р. за 450тис.грн / 16тис. дол. кожен, але підключаючи іпотеку(кредитне плече)
Тобто, під заставу своєї квартири, беремо іпотеку на 2 смарти: 300Кгрн - перший внесок, а 600Кгрн беремо іпотечного кредиту під 15%річних з усіма комісіями включно - для простоти розрахунків.
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Нед 20 гру, 2020 15:10
Квесторе_поверніться написав: flyman написав: Квесторе_поверніться написав:
Ще один доказ що Долярек вклався в бетон.
Вчасної здачі квартири... Долярек подумав, подіяв і нехай багатіє.
не могу понять,
вкласти в бетон 16куе, ще потім 6куе в ремонт, по сьогоднішньому курсу 616Кгрн
і вихлоп щоб був 3Кгрн, тобто 4,9% річних. І це із затримкою в 2-3 роки. При умові, що не буде простоїв і поломок.
Гривне депо дає наразі більше 8,85%, якщо відкривати нові депозити під 10%
Не зовсім зорумію Вашу цифірь але скільки Долярек вкладе в ремонт цифра відкрита.
Ну і до продажу чи оренди ця квартира є пасивом а не активом яка буде витягувати з Долярека додаткові витрати.
Можна було 450000 грн інвестивути в депо, скажемо під 12,5% в гривні але лише на рік.
А там як складеться конюктура ринку. Які валютні ризики?
Ціна метру в Долярека біля 16800 на етапі котловану.
Там РеалСіті десь за півроку мають здавати щось.
Можна порівняти ціну метра.
Так отож, на три роки заморозити всю ліквідність і ще й позичити!
Не зрозуміла ціль: тепер виходить долярчик хоче заробити на перепродажі?
Як і в який момент: на переуступці, за тиждень день до отримання майнових прав, чи зробити ремонт і "подарувати з ремонтом", чи штовхнути голий бетон?
А що як 2-3 роки локдауну і планування ВВП та реальних доходів кожного року в мінус.
Тобто долярчик іде вабанк. В2В повезло, вийшов в нуль, з гривнедепо теж повезло, вийшов в маленький плюс в доларах і в мінус в євро. Може і з новобудовою на Левандівці повезе, і знову вийде в нуль. Зато скільки буде вражень.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 20 гру, 2020 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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2
Додано: Нед 20 гру, 2020 21:30
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:44
Sidus написав:
Золоті слова! Я колись вклався в 2013, коли був кратний девал, продав в 2 рази дорожче (у грн), а потім сів і порахував і виявилося, шо простіше було просто купили валюту по 8-13 грн/дол ))
так оно и работает зачем покупать активы нестабильной страны если в любой обменке можно купить активы стабильных стран?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Додано: Пон 21 гру, 2020 09:37
Такссссс, то щоб не схопити лося через 1,5р. - потрібно продати того смарта хоча б на 80 000 дорожче! - тобто за 530 000
(це, якщо рахувати теперішні %-ві ставки по депо і складний % по них)
Але бетон - то інвестиція вдовгу!
Тож, через 1,5р. Долярчик захоче вийти лише в одному випадку - якщо ціна на смарт буде 600+! і курс(+/-1грн) такий, як зараз!
А так, то вдарю ремонт і велкам у свід лендлордів!
- це вже буде, як частина майбутнього ПФ, або дітям "на стар життя"!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:35
Ну то що, так і ніхто, НІХТО не запропонував кращий варіант забетонуватись за 450 000грн"?!
А що ж так слабо?
А крику/візгу то було: не там, не то, не той район, не той запах, не той забудовник і т. д.
- а ВАШ, ВАШ варіан де???!
- ДЕ КРАЩИЙ ВАРІАНТ?
Так що виходить - "хорошиє сапогі - надо брать!" ©
Я і взяв!
п. с.
Один Флай запропонував купити в прицентральному райончику вбиту в щент кавалірку(напевно вхід там по балкону) за такі кошти - але, хіба це КРАЩИЙ варіант?
Ну то що, варіанти в студію! - чи нема чим "крити мою карту"?
Критикуючи - пропонуйТЕ!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:23
Долярчик написав:
Такссссс, то щоб не схопити лося через 1,5р. - потрібно продати того смарта хоча б на 80 000 дорожче! - тобто за 530 000
(це, якщо рахувати теперішні %-ві ставки по депо і складний % по них)
Але бетон - то інвестиція вдовгу!
Тож, через 1,5р. Долярчик захоче вийти лише в одному випадку - якщо ціна на смарт буде 600+! і курс(+/-1грн) такий, як зараз!
А так, то вдарю ремонт і велкам у свід лендлордів!
- це вже буде, як частина майбутнього ПФ, або дітям "на стар життя"!
Район стадіону Сільмаш.
Оренда 1 кімнатної (кухня 16 м2) в новобуді 400 дол в місяць.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:04
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
Такссссс, то щоб не схопити лося через 1,5р. - потрібно продати того смарта хоча б на 80 000 дорожче! - тобто за 530 000
(це, якщо рахувати теперішні %-ві ставки по депо і складний % по них)
Але бетон - то інвестиція вдовгу!
Тож, через 1,5р. Долярчик захоче вийти лише в одному випадку - якщо ціна на смарт буде 600+! і курс(+/-1грн) такий, як зараз!
А так, то вдарю ремонт і велкам у свід лендлордів!
- це вже буде, як частина майбутнього ПФ, або дітям "на стар життя"!
Район стадіону Сільмаш.
Оренда 1 кімнатної (кухня 16 м2) в новобуді 400 дол в місяць.
То ви кинули, яка ціна оренди поблизу, чи що?
А який загальний метраж квартири? (і яка її ціна? )
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:22
Долярчик написав:
Такссссс, то щоб не схопити лося через 1,5р. - потрібно продати того смарта хоча б на 80 000 дорожче! - тобто за 530 000
(це, якщо рахувати теперішні %-ві ставки по депо і складний % по них)
Але бетон - то інвестиція вдовгу!
Тож, через 1,5р. Долярчик захоче вийти лише в одному випадку - якщо ціна на смарт буде 600+! і курс(+/-1грн) такий, як зараз!
А так, то вдарю ремонт і велкам у свід лендлордів!
- це вже буде, як частина майбутнього ПФ, або дітям "на стар життя"!
Впервые в жизни с вами согласен как только видите достойный проффит сливайте недвижимость без эмоций а-ля какие красивые у вас обои на балконе, только проффит учитывайте в долларах или евро или в золоте, 80к в гривне могут быть вашим убытком при курсе 30 и выше.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:21
vitaliian написав: Долярчик написав:
Такссссс, то щоб не схопити лося через 1,5р. - потрібно продати того смарта хоча б на 80 000 дорожче! - тобто за 530 000
(це, якщо рахувати теперішні %-ві ставки по депо і складний % по них)
Але бетон - то інвестиція вдовгу!
Тож, через 1,5р. Долярчик захоче вийти лише в одному випадку - якщо ціна на смарт буде 600+! і курс(+/-1грн) такий, як зараз!
А так, то вдарю ремонт і велкам у світ лендлордів!
- це вже буде, як частина майбутнього ПФ, або дітям "на стар життя"!
Впервые в жизни с вами согласен как только видите достойный проффит сливайте недвижимость без эмоций а-ля какие красивые у вас обои на балконе, только проффит учитывайте в долларах или евро или в золоте, 80к в гривне могут быть вашим убытком при курсе 30 и выше.
Все то так, але ще може бути такий нюанс - що свій смарт, куплений пА 16 000, через 1,5р. можу скинути пА 22-23К - але, ЦІКАВИХ варіантів перекинутись в інший бетон - не буде!
Що тоді? Скидати і тримати в долярах/євро?
Знову в паперових грошах?
Там треба буде теж добре думати, навіть, якщо можна буде скинути мого смарта з нормальним профітом!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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