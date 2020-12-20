Реальний кейс. Метраж не знаю, ціни не знаю.
Знімає айтішник з сімєю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:24
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Реальний кейс. Метраж не знаю, ціни не знаю.
Знімає айтішник з сімєю.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:30
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:57
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Формула - є!
Ще б її в Україні можна було застосувати....
п. с.
Доречі, я вже через 1,5 року можу брати сміливіше іпотеку, так як можна смарта дати під заставу і взяти щось на котловані(на який іпотеку не дають без застави), а не "приносити в жертву" свою квіточку в Авалоні Лайт
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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