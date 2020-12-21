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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:24
Долярчик написав:
То ви кинули, яка ціна оренди поблизу, чи що?
А який загальний метраж квартири? (і яка її ціна? )
Реальний кейс. Метраж не знаю, ціни не знаю.
Знімає айтішник з сімєю.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:57
Формула - є!
Ще б її в Україні можна було застосувати....
п. с.
Доречі, я вже через 1,5 року можу брати сміливіше іпотеку, так як можна смарта дати під заставу і взяти щось на котловані(на який іпотеку не дають без застави), а не "приносити в жертву" свою квіточку в Авалоні Лайт
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Пон 21 гру, 2020 17:56
Долярчик написав:
Формула - є!
Ще б її в Україні можна було застосувати....
п. с.
Доречі, я вже через 1,5 року можу брати сміливіше іпотеку, так як можна смарта дати під заставу і взяти щось на котловані(на який іпотеку не дають без застави), а не "приносити в жертву" свою квіточку в Авалоні Лайт
Забудьте слово ипотека
Точнее в нашей стране очень редкий кейс, когда можно ее брать и точно не на котловане, и точно не под залог другой квартиры.
Думайте лучше, как заработать, а не как попасть в кабалу
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Sidus
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Додано: Пон 21 гру, 2020 18:04
Sidus написав: Долярчик написав:
Формула - є!
Ще б її в Україні можна було застосувати....
п. с.
Доречі, я вже через 1,5 року можу брати сміливіше іпотеку, так як можна смарта дати під заставу і взяти щось на котловані(на який іпотеку не дають без застави), а не "приносити в жертву" свою квіточку в Авалоні Лайт
Забудьте слово ипотека
Точнее в нашей стране очень редкий кейс, когда можно ее брать и точно не на котловане, и точно не под залог другой квартиры.
Думайте лучше, как заработать, а не как попасть в кабалу
Та ви, хоч той короткий ролик перегляньте!
Там все розжовано, як з допомогою кредитного плеча, нарощувати активи, які будуть приносити кеш-флоу!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Пон 21 гру, 2020 18:22
Долярчик написав:
Та ви, хоч той короткий ролик перегляньте!
Там все розжовано, як з допомогою кредитного плеча, нарощувати активи, які будуть приносити кеш-флоу!
Та я его книги читал, знаю ) Но гляну, ок
Но покупка в ипотеку первички и кеш-флоу то вообще паралельные миры
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Sidus
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Додано: Пон 21 гру, 2020 18:40
Sidus написав: Долярчик написав:
Та ви, хоч той короткий ролик перегляньте!
Там все розжовано, як з допомогою кредитного плеча, нарощувати активи, які будуть приносити кеш-флоу!
Та я его книги читал, знаю ) Но гляну, ок
Но покупка в ипотеку первички и кеш-флоу то вообще паралельные миры
Чому? Просто потрібно мати щось під заставу, бо на "котловани" - іпотеку не дають!
А далі, як снігова куля котиться згори, наберає об'єми і швидкість - так і кредитне плече, за кредитним плечем, нарощує масштаби майбутнього кеш-флоу!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:18
Долярчик написав: Sidus написав: Долярчик написав:
Та ви, хоч той короткий ролик перегляньте!
Там все розжовано, як з допомогою кредитного плеча, нарощувати активи, які будуть приносити кеш-флоу!
Та я его книги читал, знаю ) Но гляну, ок
Но покупка в ипотеку первички и кеш-флоу то вообще паралельные миры
Чому? Просто потрібно мати щось під заставу, бо на "котловани" - іпотеку не дають!
А далі, як снігова куля котиться згори, наберає об'єми і швидкість - так і кредитне плече, за кредитним плечем, нарощує масштаби майбутнього кеш-флоу!
На цих методиках - ти вже розбагатів, як з прийм пішов?
Мільйонером став? Хоча би гривневим?
Чи донині ходиш у дідовому жупані і батькових кірзових чоботях?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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