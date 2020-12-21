Реальний кейс. Метраж не знаю, ціни не знаю.
Знімає айтішник з сімєю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:24
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Реальний кейс. Метраж не знаю, ціни не знаю.
Знімає айтішник з сімєю.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:30
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:57
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Формула - є!
Ще б її в Україні можна було застосувати....
п. с.
Доречі, я вже через 1,5 року можу брати сміливіше іпотеку, так як можна смарта дати під заставу і взяти щось на котловані(на який іпотеку не дають без застави), а не "приносити в жертву" свою квіточку в Авалоні Лайт
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:56
Забудьте слово ипотека Точнее в нашей стране очень редкий кейс, когда можно ее брать и точно не на котловане, и точно не под залог другой квартиры.
Думайте лучше, как заработать, а не как попасть в кабалу
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:04
За крок до перевороту думок ©
Та ви, хоч той короткий ролик перегляньте!
Там все розжовано, як з допомогою кредитного плеча, нарощувати активи, які будуть приносити кеш-флоу!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:22
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:40
Чому? Просто потрібно мати щось під заставу, бо на "котловани" - іпотеку не дають!
А далі, як снігова куля котиться згори, наберає об'єми і швидкість - так і кредитне плече, за кредитним плечем, нарощує масштаби майбутнього кеш-флоу!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 21 гру, 2020 19:18
На цих методиках - ти вже розбагатів, як з прийм пішов?
Мільйонером став? Хоча би гривневим?
Чи донині ходиш у дідовому жупані і батькових кірзових чоботях?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 21 гру, 2020 23:33
В мене є правило , яке врятувало мене в двох кризах (2008 і 2014)
Воно просте
Рівень витрат в місяць=обєм заощаджень/12
Кожного місяця ,рівень витрат перераховується
У витати включається все, в тому числі і платежі по кредитам оренді і так далі
Таким чином коли проходили різкі стрибки долара і ціна житла в доларах падала - я мав можливість тривалий час не продавати збудоване житло ,щоб перекривати розрив готівкових надходжень і витрат...
Це не найкраще - але дуже надійна технологія
Яка трошки приторможує ріст ,але точно не залишить без штанів.
Уявіть
Під смарт ціною в 0,4 млн - банк дасть живими не більше 0,25 і при цьому візьме комісій 0,05млн
Маючи 0,25 живих Ви зможете взяти в кредит квартиру ціною в 0,7-0,8 млн....
Таким чином
На початку операції у вас свій смарт
В момент покупки другого житла у Вас
а - смарт в заставі
б - ви винні 0,3+% млн за смарт0,6+% млн забудовнику=0,9-1
в - у вас жодної готової до продажу нерухомості.....
Місячний платіж більше 10 000 грн
Що будете робити якщо заощаджень немає(вони всі в бетоні)+ є кредит на 1 млн грн і не дай Бог локдаун,або закриють ринок з вашою будочкою або забудовник не здасть в найближчі 5 років(замість обіцяних півтора) ?
Прийдеться
а - продавати авалон лайт( дешевше ніж купили ,бо проблеми в Державі=зменшення попиту на житло)
б - не факт що виручених грошей вистарчить на повне погашення боргів, тому прийдеться віддавати банку смарт
і ви залишились без житла і без перспектив...
а все тому що хотіли відкусити більше ніж могли пережувати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 21 гру, 2020 23:37
Ну так я ж кажу - правильно, шо не дають...бо первинний ринок це ризик, це повітря, можливо ніколи ніякої нерухомості і не буде, в кращому випадку це пару років кеш-флоу буде нульовий, а потім ще минус ремонт. Дуже вдала інвестиція!
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