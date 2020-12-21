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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 гру, 2020 23:40
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
І шановний пан доллярчик, краще пограйтесь у форекс трошки, зрозумієте всі + та - кредитного плеча із невеликами втратами, бо дізнатись всі його мінуси на нерухомості я б не радив...
Додано: Вів 22 гру, 2020 00:46
КРЕДИТ = дорога в бідність
(с) мудрість
+50грн !
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Додано: Вів 22 гру, 2020 00:47
ну а опісля дулярікі будуть говорити із колекторами
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+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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