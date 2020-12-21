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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:40

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

І шановний пан доллярчик, краще пограйтесь у форекс трошки, зрозумієте всі + та - кредитного плеча із невеликами втратами, бо дізнатись всі його мінуси на нерухомості я б не радив...
Sidus
 
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КРЕДИТ = дорога в бідність
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 00:47

ну а опісля дулярікі будуть говорити із колекторами

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 07:26

  Sidus написав:І шановний пан доллярчик, краще пограйтесь у форекс трошки, зрозумієте всі + та - кредитного плеча із невеликами втратами, бо дізнатись всі його мінуси на нерухомості я б не радив...

Це пішло би на користь долярекам.

В мене знайомий в Латвії в 2008 (на піку цін землі і нерухомості) взяв кредит для спекуляцій. В заставу свого житла,яке досталось йому в спадок від батька і матері.

Цей аналог наших дуполяриків - донині віддає кредит банку. Щомісячно -250 євро з рахунку. Щомісячно! Дванадцять років! І ще 6-8 років буде віддавати.
І без дурнів! Не зможе віддавати - втратить квартиру,в якій живе.

Шкода, що Долярчик не взяв подібний кредит. Простаків можна вчити лише так!
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Frant
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  #<1 ... 46474849
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