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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 гру, 2020 23:40
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
І шановний пан доллярчик, краще пограйтесь у форекс трошки, зрозумієте всі + та - кредитного плеча із невеликами втратами, бо дізнатись всі його мінуси на нерухомості я б не радив...
Додано: Вів 22 гру, 2020 00:46
КРЕДИТ = дорога в бідність
(с) мудрість
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 гру, 2020 00:47
ну а опісля дулярікі будуть говорити із колекторами
viewtopic.php?p=5126936&f=88#p5126936
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 гру, 2020 07:26
Це пішло би на користь долярекам.
В мене знайомий в Латвії в 2008 (на піку цін землі і нерухомості) взяв кредит для спекуляцій. В заставу свого житла,яке досталось йому в спадок від батька і матері.
Цей аналог наших дуполяриків - донині віддає кредит банку. Щомісячно -250 євро з рахунку. Щомісячно! Дванадцять років! І ще 6-8 років буде віддавати.
І без дурнів! Не зможе віддавати - втратить квартиру,в якій живе.
Шкода, що Долярчик не взяв подібний кредит. Простаків можна вчити лише так!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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