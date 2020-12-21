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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:40

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

І шановний пан доллярчик, краще пограйтесь у форекс трошки, зрозумієте всі + та - кредитного плеча із невеликами втратами, бо дізнатись всі його мінуси на нерухомості я б не радив...
Sidus
 
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КРЕДИТ = дорога в бідність
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 00:47

ну а опісля дулярікі будуть говорити із колекторами

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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 07:26

  Sidus написав:І шановний пан доллярчик, краще пограйтесь у форекс трошки, зрозумієте всі + та - кредитного плеча із невеликами втратами, бо дізнатись всі його мінуси на нерухомості я б не радив...

Це пішло би на користь долярекам.

В мене знайомий в Латвії в 2008 (на піку цін землі і нерухомості) взяв кредит для спекуляцій. В заставу свого житла,яке досталось йому в спадок від батька і матері.

Цей аналог наших дуполяриків - донині віддає кредит банку. Щомісячно -250 євро з рахунку. Щомісячно! Дванадцять років! І ще 6-8 років буде віддавати.
І без дурнів! Не зможе віддавати - втратить квартиру,в якій живе.

Шкода, що Долярчик не взяв подібний кредит. Простаків можна вчити лише так!
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 08:48

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  budivelnik написав:і ви залишились без житла і без перспектив...
а все тому що хотіли відкусити більше ніж могли пережувати.


їден мудрий фацет казав: вкусиш менше - з’їси більше...
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:02

Просто потрібна саме така послідовність, як в моєму підпису!

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:А далі, як снігова куля котиться згори, наберає об'єми і швидкість - так і кредитне плече, за кредитним плечем, нарощує масштаби майбутнього кеш-флоу!
В мене є правило , яке врятувало мене в двох кризах (2008 і 2014)
Воно просте
Рівень витрат в місяць=обєм заощаджень/12
Кожного місяця ,рівень витрат перераховується
У витати включається все, в тому числі і платежі по кредитам оренді і так далі

Таким чином коли проходили різкі стрибки долара і ціна житла в доларах падала - я мав можливість тривалий час не продавати збудоване житло ,щоб перекривати розрив готівкових надходжень і витрат...
Це не найкраще - але дуже надійна технологія
Яка трошки приторможує ріст ,але точно не залишить без штанів.
Уявіть
Під смарт ціною в 0,4 млн - банк дасть живими не більше 0,25 і при цьому візьме комісій 0,05млн
Маючи 0,25 живих Ви зможете взяти в кредит квартиру ціною в 0,7-0,8 млн....
Таким чином
На початку операції у вас свій смарт
В момент покупки другого житла у Вас
а - смарт в заставі
б - ви винні 0,3+% млн за смарт0,6+% млн забудовнику=0,9-1
в - у вас жодної готової до продажу нерухомості.....
Місячний платіж більше 10 000 грн
Що будете робити якщо заощаджень немає(вони всі в бетоні)+ є кредит на 1 млн грн і не дай Бог локдаун,або закриють ринок з вашою будочкою або забудовник не здасть в найближчі 5 років(замість обіцяних півтора) ?
Прийдеться
а - продавати авалон лайт( дешевше ніж купили ,бо проблеми в Державі=зменшення попиту на житло)
б - не факт що виручених грошей вистарчить на повне погашення боргів, тому прийдеться віддавати банку смарт
і ви залишились без житла і без перспектив...
а все тому що хотіли відкусити більше ніж могли пережувати.

Я це все знаю/розумію! - чи в когось сумніви були?

Так, треба завжди все зважувати, і ризики - теж!

От чому я взяв 1 смарта за заощадження, а не взяв 2 смарта в іпотеку?(а бажання було! ) ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:07

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Sidus написав:Ну так я ж кажу - правильно, шо не дають...бо первинний ринок це ризик, це повітря, можливо ніколи ніякої нерухомості і не буде, в кращому випадку це пару років кеш-флоу буде нульовий, а потім ще минус ремонт. Дуже вдала інвестиція!

1) Ну бачите, це з самого початку - дурдом, що це все не захищено державою - що можуть не добудувати!(так би не мало бути)
2) Ну і інвестиція розрахована на зростання вартості, через пару років, або просто диверсифікація заощаджень!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:12

  Долярчик написав:Я це все знаю/розумію! - чи в когось сумніви були?

В такому випадку - навіщо ти заливаєш нам, що ти "купив в кредит" якусь нерухомість?
Чомусь ти вважаєш себе розумнішим за інших. Хоча насправді всі ці дуполярики - прості як кут будинку. Звичайні темні неосвічені селяни, які через прийми попали в місто.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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