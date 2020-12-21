budivelnik написав:

Долярчик написав: А далі, як снігова куля котиться згори, наберає об'єми і швидкість - так і кредитне плече, за кредитним плечем, нарощує масштаби майбутнього кеш-флоу! А далі, як снігова куля котиться згори, наберає об'єми і швидкість - так і кредитне плече, за кредитним плечем, нарощує масштаби майбутнього кеш-флоу!

В мене є правило , яке врятувало мене в двох кризах (2008 і 2014)Воно простеРівень витрат в місяць=обєм заощаджень/12Кожного місяця ,рівень витрат перераховуєтьсяУ витати включається все, в тому числі і платежі по кредитам оренді і так даліТаким чином коли проходили різкі стрибки долара і ціна житла в доларах падала - я мав можливість тривалий час не продавати збудоване житло ,щоб перекривати розрив готівкових надходжень і витрат...Це не найкраще - але дуже надійна технологіяЯка трошки приторможує ріст ,але точно не залишить без штанів.УявітьПід смарт ціною в 0,4 млн - банк дасть живими не більше 0,25 і при цьому візьме комісій 0,05млнМаючи 0,25 живих Ви зможете взяти в кредит квартиру ціною в 0,7-0,8 млн....Таким чиномНа початку операції у вас свій смартВ момент покупки другого житла у Васа - смарт в заставіб - ви винні 0,3+% млн за смарт0,6+% млн забудовнику=0,9-1в - у вас жодної готової до продажу нерухомості.....Місячний платіж більше 10 000 грнЩо будете робити якщо заощаджень немає(вони всі в бетоні)+ є кредит на 1 млн грн і не дай Бог локдаун,або закриють ринок з вашою будочкою або забудовник не здасть в найближчі 5 років(замість обіцяних півтора) ?Прийдетьсяа - продавати авалон лайт( дешевше ніж купили ,бо проблеми в Державі=зменшення попиту на житло)б - не факт що виручених грошей вистарчить на повне погашення боргів, тому прийдеться віддавати банку смарті ви залишились без житла і без перспектив...а все тому що хотіли відкусити більше ніж могли пережувати.