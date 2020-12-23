КРЕДИТ = дорога в бідність
(с) мудрість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 гру, 2020 00:46
КРЕДИТ = дорога в бідність
(с) мудрість
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 гру, 2020 00:47
ну а опісля дулярікі будуть говорити із колекторами
viewtopic.php?p=5126936&f=88#p5126936
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 гру, 2020 08:48
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Вів 22 гру, 2020 09:02
Просто потрібна саме така послідовність, як в моєму підпису!
Я це все знаю/розумію! - чи в когось сумніви були?
Так, треба завжди все зважувати, і ризики - теж!
От чому я взяв 1 смарта за заощадження, а не взяв 2 смарта в іпотеку?(а бажання було! )
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 22 гру, 2020 09:07
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
1) Ну бачите, це з самого початку - дурдом, що це все не захищено державою - що можуть не добудувати!(так би не мало бути)
2) Ну і інвестиція розрахована на зростання вартості, через пару років, або просто диверсифікація заощаджень!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 22 гру, 2020 09:23
Просто спочатку ДУМАЮ, а тоді вже ДІЮ і БАГАТІЮ!)))
Так я почав же з малого.... смарта (форекс - це не моє! - покищо)
Це "поганий" кредит - то так, а "добрий" кредит - дорога до розвитку/багатства!
Тому, що думаю головою!
Спочатку думаю, а потім дію! - а не навпаки!
Тож вже не такий простак, якщо з розбігу не застрибнув в іпотеку!
Ну от - саме так Долярчик і зробив - взяв смарта, а не два, чи велику однуху в іпотеку!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 23 гру, 2020 11:06
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Трошки ще тут продублюю фото.
Мій смарт в секції ліворуч, від "готового" будинку, та що ближче(тільки паркінг залитий і щось трохи, наче, перший поверх)
А цей, майже, готовий - буде здаватись ТІЛЬКИ ОДНОЧАСНО з тим, що будують праворуч.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:05
Re: Іпотеку по комерції СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі!
Ще, я трохи думав над тим, чи брати там комерцію, чи житлове...
Комерція там дешева, ще й наче знижка 5% є!
Але, так як там буде шалена конкуренція по комерції, а ГОЛОВНЕ - пандемія внесла великі зміни, що-до вигоди здачі в оренду комерції, то мій вибір таки залишився за житловою нерухомістю!
п. с.
Якщо не зраджує пам'ять, то влітку м2 комерції тут коштував менше 500 дол.
- це дешево, відносно того, що поруч мого будинку, у Грінвілі, комерція коштувала на той час 1 000-1 200дол/м2 - і то, майже, всю розібрали!!!(залишилось було щось пару неліквідів)
Цікаво, по чому здають в оренду тепер?(бо, деяку комерцію викупила Львівська міська агенція нерухомості")
Кому цікаво - зателефонуйте-щапитайте! - ще й тут розкажете!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 24 гру, 2020 09:44
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Див. з 3-ї хвилини...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:18
Долярчик, на скільки кредит? Яка переплата?
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