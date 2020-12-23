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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:11
Кстати тема в Европе совсем неактуальная, там просто % по кредиту намного выгоднее платить, чем аренду и многие берут в ипотеку, чтоб просто экономить. А потом такую недвигу можно спокойно продать с ипотекой.
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Sidus
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