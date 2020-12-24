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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:11
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Кстати тема в Европе совсем неактуальная, там просто % по кредиту намного выгоднее платить, чем аренду и многие берут в ипотеку, чтоб просто экономить. А потом такую недвигу можно спокойно продать с ипотекой.
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:45
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
долярчик, лови тєму дешевої іпотеки
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:49
1. Тре дивитися на транзакційні витрати, може вийти, що вигода буде після 7го року проживання в іпотеці, а до 7ми років ліпше оренда. Хз що буде через місяць, так що якщо впевнений що буде джерело доходів на 7 років в тій локації, то вперед.
2. Іпотека зменшує податкову базу, так що непоганий інструмент для зниження оподаткування, тобто твої податкі ідуть на виплату твоєї іпотеки.
3. Актив мав би вирости в ціні часі. Якщо брати на піку цін, то виходити прийдеться в мінус.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 24 гру, 2020 20:14
Я ще з літа в курсі цієї справи так як її намагався оформити мії знайомий.
Детальніше про це, я якось описував на Київській гілці.
Якщо коротко - то просто вимагали хабар
Додано: Чет 24 гру, 2020 20:51
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 24 гру, 2020 20:53
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 24 гру, 2020 20:59
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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