Поясню ще раз, чому зробив такий вибір:
1. Був лише 1 НЕЛІКВІД на останньому поверсі, ще й у внутрішньому куті будинку і ще на 7% дорожчий за той, який я взяв на котловані, але там - я МАВ ВИБІР! - решта всі пропозиції були значно дорожчі і тільки 2 останні поверхи!
2. Припустимо я взяв - а це мені треба було зазичитись ще більше у родичів, так як, навіть, на ту нижчу ціну "котлована" я все одно зазичав, бо депо закінчується через місяць(тоді родичам і віддам)
Так от, припустимо що я взяв той неліквід на останні кошти!
- нехай, трохи із затримкою, його літом здають - ЩО ДАЛІ?
а) - продавати неліквід?-так там і ціни на той період можуть ще не вирости дуже і це НЕЛІКВІД, який по нормальній ціні не продаси!
б) - тримати тупо закриту і платити за вивіз сміття/ліфт/котельню на даху і іншу куйню? (так, як коштів не буде на ремонт)
п. с. з
Так, звісно - як грошей достатньо - то і варіантів купа!
- а от що робити, коли грошей обмаль/впритик?!
Тож, я думаю, що зробив правильний вибір!