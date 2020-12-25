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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:27
Vlad442 написав: Долярчик написав:
Справа, майже, готовий - але його мають здати через пів року
Тогда глупо было покупать квартиру на котловане по цене почти готового.
Поясню ще раз, чому зробив такий вибір:
1. Був лише 1 НЕЛІКВІД на останньому поверсі, ще й у внутрішньому куті будинку і ще на 7% дорожчий за той, який я взяв на котловані, але там - я МАВ ВИБІР! - решта всі пропозиції були значно дорожчі і тільки 2 останні поверхи!
2. Припустимо я взяв - а це мені треба було зазичитись ще більше у родичів, так як, навіть, на ту нижчу ціну "котлована" я все одно зазичав, бо депо закінчується через місяць(тоді родичам і віддам)
Так от, припустимо що я взяв той неліквід на останні кошти!
- нехай, трохи із затримкою, його літом здають - ЩО ДАЛІ?
а) - продавати неліквід?-так там і ціни на той період можуть ще не вирости дуже і це НЕЛІКВІД, який по нормальній ціні не продаси!
б) - тримати тупо закриту і платити за вивіз сміття/ліфт/котельню на даху і іншу куйню? (так, як коштів не буде на ремонт)
п. с. з
Так, звісно - як грошей достатньо - то і варіантів купа!
- а от що робити, коли грошей обмаль/впритик?!
Тож, я думаю, що зробив правильний вибір!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:46
Долярчик написав: Vlad442 написав: Долярчик написав:
Справа, майже, готовий - але його мають здати через пів року
Тогда глупо было покупать квартиру на котловане по цене почти готового.
Поясню ще раз, чому зробив такий вибір:
1. Був лише 1 НЕЛІКВІД на останньому поверсі, ще й у внутрішньому куті будинку і ще на 7% дорожчий за той, який я взяв на котловані, але там - я МАВ ВИБІР! - решта всі пропозиції були значно дорожчі і тільки 2 останні поверхи!
2. Припустимо я взяв - а це мені треба було зазичитись ще більше у родичів, так як, навіть, на ту нижчу ціну "котлована" я все одно зазичав, бо депо закінчується через місяць(тоді родичам і віддам)
Так от, припустимо що я взяв той неліквід на останні кошти!
- нехай, трохи із затримкою, його літом здають - ЩО ДАЛІ?
а) - продавати неліквід?-так там і ціни на той період можуть ще не вирости дуже і це НЕЛІКВІД, який по нормальній ціні не продаси!
б) - тримати тупо закриту і платити за вивіз сміття/ліфт/котельню на даху і іншу куйню? (так, як коштів не буде на ремонт)
п. с. з
Так, звісно - як грошей достатньо - то і варіантів купа!
- а от що робити, коли грошей обмаль/впритик?!
Тож, я думаю, що зробив правильний вибір!
Так собі міркую шо оптимістично Ви купили пасив на 2 роки, якщо оптимістично.
Але з надією в світле майбутнє.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:32
Квесторе_поверніться написав:
Так собі міркую шо оптимістично Ви купили пасив на 2 роки, якщо оптимістично.
Але з надією в світле майбутнє
А що, було брати, майже, готовий НЕЛІКВІД(який б все одно затягнули) і потім тримати закритим, так як бабла на ремонт нема?
Більше того, сидіти з голою дупою, коли пандемія за вікном і лоХдауНи вводять на місяць-два?
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:05
Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав:
Так собі міркую шо оптимістично Ви купили пасив на 2 роки, якщо оптимістично.
Але з надією в світле майбутнє
А що, було брати, майже, готовий НЕЛІКВІД(який б все одно затягнули) і потім тримати закритим, так як бабла на ремонт нема?
Більше того, сидіти з голою дупою, коли пандемія за вікном і лоХдауНи вводять на місяць-два?
грн депо і забавки з валютою
набагато перспективніше...
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:16
jump написав: Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав:
Так собі міркую шо оптимістично Ви купили пасив на 2 роки, якщо оптимістично.
Але з надією в світле майбутнє
А що, було брати, майже, готовий НЕЛІКВІД(який б все одно затягнули) і потім тримати закритим, так як бабла на ремонт нема?
Більше того, сидіти з голою дупою, коли пандемія за вікном і лоХдауНи вводять на місяць-два?
грн депо і забавки з валютою
набагато перспективніше...
Диверсифікація в бетон - теж не погано
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:28
Долярчик написав:
Диверсифікація в бетон - теж не погано
на Зеленій 115, навпроти Липової алеї зупилилась новохалабуда...
вигнали 2 поверхи, забрали крани.. все стало
колишній Ектіавтопром...
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:33
Долярчик написав: jump написав: Долярчик написав:
А що, було брати, майже, готовий НЕЛІКВІД(який б все одно затягнули) і потім тримати закритим, так як бабла на ремонт нема?
Більше того, сидіти з голою дупою, коли пандемія за вікном і лоХдауНи вводять на місяць-два?
грн депо і забавки з валютою
набагато перспективніше...
Диверсифікація в бетон - теж не погано
яка диверсифікація? ти в бетоні більше як на 100% (тобто ще в боргах)
https://fi202x.blogspot.com/
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2
Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:35
flyman написав:
яка диверсифікація? ти в бетоні більше як на 100% (тобто ще в боргах)
якщо твій капітал до прикладу 10 М то 1 М можна в халабудку, то є гадаю дивер-я
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:51
Долярчик написав:
А що, було брати, майже, готовий НЕЛІКВІД(який б все одно затягнули) і потім тримати закритим, так як бабла на ремонт нема?
Шляху назад немає.
Тут надія шо більш менш наладиться в Неньці Україні.
Почне економіка рости.
Іпотеку запустять серйозно і нерухомість почне рости з нормальними цінами на оренду.
Які там ціни на оренду на Лівандовці зараз?
Але є багато ризиків шо рости Ненька Україна то немає на чому.
Тут би перезайняти шоб погасити старі борги.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:09
jump написав:
на Зеленій 115, навпроти Липової алеї зупилилась новохалабуда...
вигнали 2 поверхи, забрали крани.. все стало
колишній Ектіавтопром
Ну так не треба в лайняні забудовники вкладати!
От я знаю точно(якщо без форс-мажорів), що Ріел дободує!
Правда, так само точно знаю, що вони заатягнуть і це будівництво...
flyman написав:
яка диверсифікація? ти в бетоні більше як на 100% (тобто ще в боргах)
Спокійно!
Це лише на пару тижнів...
А далі, наче з чистого листа...
Просто буде ~ 85% в бетон і ~ 15% на гривнедепо(розмазане на рік по різних стовпцях), а ближче до літа і влітку, то трохи буду конвертувати у доляр!
Але, дуже мої заощадження не вираховуй
бо хоч пандемія, але я все одно щось ще відкладаю щомісяця!
Ну і вище % я привів приблизні
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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