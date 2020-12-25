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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:13

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Долярчик написав:бо хоч пандемія, але я все одно щось ще відкладаю щомісяця!

Чим тоді ФОПи незадоволені коли ще є можливість при 2 дітках відкладати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:54

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:бо хоч пандемія, але я все одно щось ще відкладаю щомісяця!

Чим тоді ФОПи незадоволені коли ще є можливість при 2 дітках відкладати?

як чим? РРО!
це ж контрабандою та контрафактом буде ой як тяжко барижити.
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  #<1 ... 49505152
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