Чим тоді ФОПи незадоволені коли ще є можливість при 2 дітках відкладати?
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:13
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Чим тоді ФОПи незадоволені коли ще є можливість при 2 дітках відкладати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:54
як чим? РРО!
це ж контрабандою та контрафактом буде ой як тяжко барижити.
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