Чим тоді ФОПи незадоволені коли ще є можливість при 2 дітках відкладати?
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:13
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Чим тоді ФОПи незадоволені коли ще є можливість при 2 дітках відкладати?
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:54
як чим? РРО!
це ж контрабандою та контрафактом буде ой як тяжко барижити.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:11
ДумайТЕ! ©®™
Так ото-то, що нам просто не треба заважати - "покращувати" життя!
Нас просто не треба чіпати!
А якщо хочуть порядок з контрабасом - так на митниці поставити РРО /"обілечувати" всіх при вході, то тоді вже і на виході товару до споживача не сертифікованого товару/контрабасу НЕ БУДЕ!
Ну не Долярчики ж під прилавком клепають товар? - беруть з гуртівень! - а на гуртівню товар попадає через митницю!
Тож НА ВХОДІ потрібно контролювати, тоді і не попаде контрабас на прилавки до Долярчиків!
І ФОПи не бояться самого РРО, а бояться шалених штрафів за кожну помилку/неправильне користування касовим апаратом!
- і купа часу то все вбивати/розумітись на цим всім.... - а жити коли ж?
А у ФОПів і так вільного часу практично НЕ буває!
Тож, виводити з тіні треба, але не з того боку починати!
- і як починати, то треба плавно/поступово..... навчати людей, а не зразу бити шаленими штрафами у розмірі 50-100К грн!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:29
це тобі розказали махінатори та скрутчики про "стращні штрафи".
Не буде каналів збути контрабасу та контрафакту, то на митниці самі будуть іти щоб обілетили.
І не путай РРО і касовий апарат (Божий дар з преженею)
Поясни, як ти на 2й групі ФОП працюєш із гуртовнею (юр. особою)?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 26 гру, 2020 09:07
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Щоб корупційне дерево знищити, що потрібно: гілки обрізати, чи коріння обрубати?
Ще раз - на митниці не пропустять, то і у дрібних ФОПів на прилавках контрабас НЕ з'явиться!!!
Та я то знаю - просто хотвв доступнішою мовою для перресічних написати, бо вони справді не розуміють що таке ФІСКАЛЬНИЙ РРО і простий-звичайний малий "термінал"(так в народі називають), який видає прості НЕ фіскальні чеки!
Піди, наприклад, на 7км і запитай там будь кого, які вони видають чеки і накладні(з їхніми мільйонними оборотами в МІСЯЦЬ) і чи ті чеки й накладні підійдуть для звітності у податкову, і взагалі, чи такий товар можна вбити в РРО?(з такими накладними)
ДумайТЕ!
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Додано: Суб 26 гру, 2020 14:18
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Просто цікаво проводити паралелі, коли в нас запустять "дешеву іпотеку"
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 27 гру, 2020 08:44
Може треба було брати іпотеку? :)))))))))))
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 28 гру, 2020 18:04
Думаєм, Дієм, Багатієм! ©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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