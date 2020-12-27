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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:13

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Долярчик написав:бо хоч пандемія, але я все одно щось ще відкладаю щомісяця!

Чим тоді ФОПи незадоволені коли ще є можливість при 2 дітках відкладати?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:54

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:бо хоч пандемія, але я все одно щось ще відкладаю щомісяця!

Чим тоді ФОПи незадоволені коли ще є можливість при 2 дітках відкладати?

як чим? РРО!
це ж контрабандою та контрафактом буде ой як тяжко барижити.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:11

ДумайТЕ! ©®™

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:бо хоч пандемія, але я все одно щось ще відкладаю щомісяця!

Чим тоді ФОПи незадоволені коли ще є можливість при 2 дітках відкладати?

Так ото-то, що нам просто не треба заважати - "покращувати" життя!
Нас просто не треба чіпати!
А якщо хочуть порядок з контрабасом - так на митниці поставити РРО /"обілечувати" всіх при вході, то тоді вже і на виході товару до споживача не сертифікованого товару/контрабасу НЕ БУДЕ!
Ну не Долярчики ж під прилавком клепають товар? - беруть з гуртівень! - а на гуртівню товар попадає через митницю!
Тож НА ВХОДІ потрібно контролювати, тоді і не попаде контрабас на прилавки до Долярчиків!

І ФОПи не бояться самого РРО, а бояться шалених штрафів за кожну помилку/неправильне користування касовим апаратом!
- і купа часу то все вбивати/розумітись на цим всім.... - а жити коли ж?
А у ФОПів і так вільного часу практично НЕ буває!

Тож, виводити з тіні треба, але не з того боку починати!
- і як починати, то треба плавно/поступово..... навчати людей, а не зразу бити шаленими штрафами у розмірі 50-100К грн!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:29

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:бо хоч пандемія, але я все одно щось ще відкладаю щомісяця!

Чим тоді ФОПи незадоволені коли ще є можливість при 2 дітках відкладати?

Так ото-то, що нам просто не треба заважати - "покращувати" життя!
Нас просто не треба чіпати!
А якщо хочуть порядок з контрабасом - так на митниці поставити РРО /"обілечувати" всіх при вході, то тоді вже і на виході товару до споживача не сертифікованого товару/контрабасу НЕ БУДЕ!
Ну не Долярчики ж під прилавком клепають товар? - беруть з гуртівень! - а на гуртівню товар попадає через митницю!
Тож НА ВХОДІ потрібно контролювати, тоді і не попаде контрабас на прилавки до Долярчиків!

І ФОПи не бояться самого РРО, а бояться шалених штрафів за кожну помилку/неправильне користування касовим апаратом!
- і купа часу то все вбивати/розумітись на цим всім.... - а жити коли ж?
А у ФОПів і так вільного часу практично НЕ буває!

Тож, виводити з тіні треба, але не з того боку починати!
- і як починати, то треба плавно/поступово..... навчати людей, а не зразу бити шаленими штрафами у розмірі 50-100К грн!!!

це тобі розказали махінатори та скрутчики про "стращні штрафи".
Не буде каналів збути контрабасу та контрафакту, то на митниці самі будуть іти щоб обілетили.

І не путай РРО і касовий апарат (Божий дар з преженею)

Поясни, як ти на 2й групі ФОП працюєш із гуртовнею (юр. особою)?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 09:07

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  flyman написав:Не буде каналів збути контрабасу та контрафакту, то на митниці самі будуть іти щоб обілетили.

Щоб корупційне дерево знищити, що потрібно: гілки обрізати, чи коріння обрубати?
Ще раз - на митниці не пропустять, то і у дрібних ФОПів на прилавках контрабас НЕ з'явиться!!!
  flyman написав:І не путай РРО і касовий апарат (Божий дар з преженею)

Та я то знаю - просто хотвв доступнішою мовою для перресічних написати, бо вони справді не розуміють що таке ФІСКАЛЬНИЙ РРО і простий-звичайний малий "термінал"(так в народі називають), який видає прості НЕ фіскальні чеки!
  flyman написав:Поясни, як ти на 2й групі ФОП працюєш із гуртовнею (юр. особою)?

Піди, наприклад, на 7км і запитай там будь кого, які вони видають чеки і накладні(з їхніми мільйонними оборотами в МІСЯЦЬ) і чи ті чеки й накладні підійдуть для звітності у податкову, і взагалі, чи такий товар можна вбити в РРО?(з такими накладними)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:18

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Просто цікаво проводити паралелі, коли в нас запустять "дешеву іпотеку"
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 08:44

Може треба було брати іпотеку? :)))))))))))

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:04

Думаєм, Дієм, Багатієм! ©

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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