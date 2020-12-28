Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:11

Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав: бо хоч пандемія, але я все одно щось ще відкладаю щомісяця! бо хоч пандемія, але я все одно щось ще відкладаю щомісяця!

Чим тоді ФОПи незадоволені коли ще є можливість при 2 дітках відкладати? Чим тоді ФОПи незадоволені коли ще є можливість при 2 дітках відкладати?

Так ото-то, що нам просто не треба заважати - "покращувати" життя!Нас просто не треба чіпати!А якщо хочуть порядок з контрабасом - так на митниці поставити РРО /"обілечувати" всіх при вході, то тоді вже і на виході товару до споживача не сертифікованого товару/контрабасу НЕ БУДЕ!Ну не Долярчики ж під прилавком клепають товар? - беруть з гуртівень! - а на гуртівню товар попадає через митницю!Тож НА ВХОДІ потрібно контролювати, тоді і не попаде контрабас на прилавки до Долярчиків!І ФОПи не бояться самого РРО, а бояться шалених штрафів за кожну помилку/неправильне користування касовим апаратом!- і купа часу то все вбивати/розумітись на цим всім.... - а жити коли ж?А у ФОПів і так вільного часу практично НЕ буває!Тож, виводити з тіні треба, але не з того боку починати!- і як починати, то треба плавно/поступово..... навчати людей, а не зразу бити шаленими штрафами у розмірі 50-100К грн!!!