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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:53

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Квесторе_поверніться написав:Працюєте тільки з чорним налом? По рахунках за товар нічого не платите?

Сплачую тільки готівкою....

Але гілка - не про це!
Гілка про те, як взяти іпотеку з мінімальним місячним платежем і щоб все, або майже все покривали орендарі! - а в кінцевому результаті отримати ще й профіт за рахунок подорожчання бетону!

Тож, читаємо мій підпис і...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:44

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:43

  Долярчик написав:

Не слухайте цих казкарів, бо вони в Германіі живуть і казки розказують про іпотеку і оренду...
Бо в них там і ставки майже нульові і аренда вище, а в Україні іпотека - кращий спосіб зробити фінансове харакірі
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:07

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Sidus написав:казки розказують про іпотеку і оренду

Ну так і у нас колись будуть низькі % по іпотеці(плавно до того і йдемо), тож треба застрибнути на неї до роздутих цін тою ж таки іпотекою!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:13

  Долярчик написав:
  Sidus написав:казки розказують про іпотеку і оренду

Ну так і у нас колись будуть низькі % по іпотеці(плавно до того і йдемо), тож треба застрибнути на неї до роздутих цін тою ж таки іпотекою!



Колись буде, але нескоро...
Я поки не бачу низкьих ставок, 5-7-9 це просто держава компенсує різніцю, а в бюджеті зараз грошей на це нема.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:26

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Sidus написав:Колись буде, але нескоро..

Це і добре - якраз буду мати можливість/час наскирдувати на перший внесок! :D
Правда, ще попереду ремонт.... (бо, навряд-чи, ціни будуть "цікаві" через 1,5р., щоб я продав по переуступці свою смарт-квартиру)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:15

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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  #<1 ... 50515253
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