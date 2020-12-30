|
|
|
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:53
Квесторе_поверніться написав:
Працюєте тільки з чорним налом? По рахунках за товар нічого не платите?
Сплачую тільки готівкою....
Але гілка - не про це!
Гілка про те, як взяти іпотеку з мінімальним місячним платежем і щоб все, або майже все покривали орендарі! - а в кінцевому результаті отримати ще й профіт за рахунок подорожчання бетону!
Тож, читаємо мій підпис і...
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 9379
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 562 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 23:43
Долярчик написав:
Не слухайте цих казкарів, бо вони в Германіі живуть і казки розказують про іпотеку і оренду...
Бо в них там і ставки майже нульові і аренда вище, а в Україні іпотека - кращий спосіб зробити фінансове харакірі
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 492
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:13
Долярчик написав: Sidus написав:
казки розказують про іпотеку і оренду
Ну так і у нас колись будуть низькі % по іпотеці(плавно до того і йдемо), тож треба застрибнути на неї до роздутих цін тою ж таки іпотекою!
Колись буде, але нескоро...
Я поки не бачу низкьих ставок, 5-7-9 це просто держава компенсує різніцю, а в бюджеті зараз грошей на це нема.
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 492
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|