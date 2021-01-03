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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 січ, 2021 11:48
На валютній гілці вже потерли, але бачив, що там про іпотеку дискусія йшла - типу, краще брати від забудовника розтермінування, ніж іпотеку в банку!
Але ж ті, що таке пишуть - ви реально заходили в ВП і розпитували про це?
А я бачу в таких писаках, лише теоретиків!
А я - практик!
Тому ще раз:
Майже, всі забудовники, дають розтермінування на термін ДО здачі будинку!
Тобто, по факту, на пів-року, рік-півтора, два!
І велика рідкість, що дають до 5ти років, але там на хитрих умовах(там цікаво-хитрі речі випливають про власність і т. п.)
І, взагалі, дають з прив'язкою до долара/збільшенням ціни м2 і т. п.
А тепер "знатоки", увага питання: яким боком ВИГІДНІСТЬ і, взагалі, прирівняння "розтермінування від забудовника" до іпотеки на 10-15-20 років???
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:16
Cпеціяльно для Долярчика дивитись з 7:40 хв.
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BIGor
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:32
BIGor написав:
Cпеціяльно для Долярчика дивитись з 7:40 хв.
Так декілька сторінок назад - я сам це кидав!
Але, для чого в нас голова на плечах?
- невже ми не можемо обскакати Кіосаки/Ілона Маска/Цукерберга?
- вони ж не з Марса прилетіли, а самі "створили себе" тут!
Тож - все в наших руках!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Нед 03 січ, 2021 18:55
Долярчик написав:
А я бачу в таких писаках, лише теоретиків!
А я - практик!
Тому ще раз:
Майже, всі забудовники, дають розтермінування на термін ДО здачі будинку!
Тобто, по факту, на пів-року, рік-півтора, два!
І велика рідкість, що дають до 5ти років, але там на хитрих умовах(там цікаво-хитрі речі випливають про власність і т. п.)
підтримую. Навіть та розстрочка, яка дається до здачі в експлуатацію, не має фіксованого платежу, а ціна росте по мірі готовності об'єкту. При чому, на скільки вона виросте, ніхто не скаже. В 14-16 роках ріст міг бути до 50%.
У розстрочок на 5+ років умови ще веселіші. Наприклад у розкрекламованому світло-парку на зорі його продаж розстрочка на 6 років складался з двух частин: приблизно до дати здачі об'єкту ви виплачуєте 70% вартості рівними платежами з при'язкою до курса долара у сторону зростання, а далі - 12% річних у дол. От така "розстрочка". Таким чином за однушку вартістю 40К у перші місяці треба було сплачувати 1К щомісяця до дати здачі, а потім десь по 300 дол щомісяця.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Нед 03 січ, 2021 21:55
Долярчик, а щодо покупки квартири для здачі в оренду - як на мене прибутковість сумнівна. Особливо в іпотеку. І там, до речі, у цього інвест клуба є годинне інтерв'ю про інвестиції в нерухомість. То покупка на котловані і здача в оренду - це два різні бізнеси. А 20 років історії ринку нерухомості Києва поки що не дають якихось чітких правил гри. Є три змінні: вартість нерухомості, курс дол і % по депозитам/ОВДП. І поки їх скласти в одне складно, щоб прорахувати прибутковість. Останніми роками можна спостерігати також поділ першої змінної (вартість нерухомості) на дві: первинний ринок і вторинний. Про старіння нерухомості теж є у тому відео. І це цікавий тренд.
Просто берете і граєте, якщо цікаво. З різними диверсифікаціями ризиків.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Нед 03 січ, 2021 23:01
Ромасик написав:
Просто берете і граєте, якщо цікаво
Ну от так і роблю
А що-до того, що "немає чітких правил гри" - так, якщо б вони були чіткі, то всі б туди ломанулись і ціни б полетіли в космос(спочатку).
А так - це своєрідна гра: зросте ціна/впаде ціна/зросте оренда/впаде/курс зросте/впаде...... - ніхто ж не знає майбутнього!
"Все наше життя - це гра!"
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Пон 04 січ, 2021 09:10
Долярчик написав: Ромасик написав:
Просто берете і граєте, якщо цікаво
Ну от так і роблю
А що-до того, що "немає чітких правил гри" - так, якщо б вони були чіткі, то всі б туди ломанулись і ціни б полетіли в космос(спочатку).
А так - це своєрідна гра: зросте ціна/впаде ціна/зросте оренда/впаде/курс зросте/впаде...... - ніхто ж не знає майбутнього!
"Все наше життя - це гра!"
пропоную нову тєму: "гра в біткоен на кредит швидкогроші", жду відос інвестклюбу
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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