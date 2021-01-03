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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 січ, 2021 09:24
flyman ещё не раскрыта тема отелей для собак, сейчас питомцы в каждой третьей квартире, но периодически их хозяева куда-то уезжают, не всегда получается взять питомца с собой.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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