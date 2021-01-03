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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:24

flyman ещё не раскрыта тема отелей для собак, сейчас питомцы в каждой третьей квартире, но периодически их хозяева куда-то уезжают, не всегда получается взять питомца с собой.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:51

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

не дякуйте
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:37

  Долярчик написав:
  Ромасик написав:Просто берете і граєте, якщо цікаво
Ну от так і роблю ;)

мені здалося, ви шукаєте правила, а тут потрібно просто крутити рулетку)
(в темі оренди)
  Долярчик написав:А що-до того, що "немає чітких правил гри" - так, якщо б вони були чіткі, то всі б туди ломанулись і ціни б полетіли в космос(спочатку).
може й так, а може й ні. Всі не ломануться, у всіх немає грошей. І я вважаю, ринок насичений, буму 2001-2008 років ніколи вже не буде. І важко погодитися, що в розвинених країнах щось реально заробити на цьому.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:40

  flyman написав:пропоную нову тєму: "гра в біткоен на кредит швидкогроші", жду відос інвестклюбу

кредит швидкогроші то надто по дитячому. Кредит під заставу квартири. :idea:
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:54

За крок до перевороту думок ©

  Ромасик написав:мені здалося, ви шукаєте правила,

Я шукаю способи/можливості самому створити "правила гри" ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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