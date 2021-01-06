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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 січ, 2021 09:24
flyman ещё не раскрыта тема отелей для собак, сейчас питомцы в каждой третьей квартире, но периодически их хозяева куда-то уезжают, не всегда получается взять питомца с собой.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:51
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
не дякуйте
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Додано: Пон 04 січ, 2021 17:37
мені здалося, ви шукаєте правила, а тут потрібно просто крутити рулетку)
(в темі оренди)
може й так, а може й ні. Всі не ломануться, у всіх немає грошей. І я вважаю, ринок насичений, буму 2001-2008 років ніколи вже не буде. І важко погодитися, що в розвинених країнах щось реально заробити на цьому.
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ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:40
кредит швидкогроші то надто по дитячому. Кредит під заставу квартири.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:54
За крок до перевороту думок ©
Я шукаю способи/можливості самому створити "правила гри"
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:44
Ага, у меня знакомая этим занималась...3 раза пытались собак оставить насовсем, просто морозились забирать.
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:23
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Досить цікаво...
А на 16й хвилині каже те, що і я думаю про справжні інвестиції!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 06 січ, 2021 21:20
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:13
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Христос рождається!!!
Все буде добре! ©
Іпотека вже цього року буде під реальних 10%!
(але це не точно)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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