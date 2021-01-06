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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:03

Долярчик без денег надо устраиваться в кафе мыть посуду а не интересоваться недвижимостью.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:22

  vitaliian написав:Долярчик без денег надо устраиваться в кафе мыть посуду а не интересоваться недвижимостью.

Так одне другому не заваджає! ;)
Можна і посуду мити, і паралельно відкладати 30-50% від зарплати на депо, а з часом - івестувати в бетонну іпотеку :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:24

  Долярчик написав:
  Ромасик написав:мені здалося, ви шукаєте правила,

Я шукаю способи/можливості самому створити "правила гри" ;)


"Вільнолюдей" у нас 30-35 млн чоловік. Якщо кожному дати право встановлювати свої правила - залишиться випалена земля.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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