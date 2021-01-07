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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:03
Долярчик без денег надо устраиваться в кафе мыть посуду а не интересоваться недвижимостью.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:22
Так одне другому не заваджає!
Можна і посуду мити, і паралельно відкладати 30-50% від зарплати на депо, а з часом - івестувати в бетонну іпотеку
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:24
"Вільнолюдей" у нас 30-35 млн чоловік. Якщо кожному дати право встановлювати свої правила - залишиться випалена земля.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 07 січ, 2021 19:12
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:06
Долярчик уявляєш, 5 квартир! І без приймів! Зрозумів?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 07 січ, 2021 23:29
Frant - чим докажеш?
Чи просто свистиш і балаболиш?
Бо на слово, то я цьому чуваку у відео швидше повірю про його 12 квартир, чим про твоїх віртуальних 5!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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